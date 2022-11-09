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  4. Колос – Днепр-1 – 1:3. Хет-трик Довбика. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Колос К
09.11.2022, FT 1 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:53 |
1191
0

Колос – Днепр-1 – 1:3. Хет-трик Довбика. Видео голов и обзор матча

Артем Довбик вышел на первое место в гонке бомбардиров

09 ноября 2022, 17:53 |
1191
0
Колос – Днепр-1 – 1:3. Хет-трик Довбика. Видео голов и обзор матча
ФК Днепр-1

В матче чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл «Колос» со счетом 3:1, а хет-трик оформил форвард Артем Довбик. Игрок с 9 голами лидирует в списке бомбардиров.

«Днепр-1» сохраняет лидерство в таблице.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Артем Довбик Днепр-1 Колос Ковалевка видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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