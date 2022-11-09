В матче чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл «Колос» со счетом 3:1, а хет-трик оформил форвард Артем Довбик. Игрок с 9 голами лидирует в списке бомбардиров.

«Днепр-1» сохраняет лидерство в таблице.