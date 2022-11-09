Украина. Премьер лига09 ноября 2022, 17:53 |
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Колос – Днепр-1 – 1:3. Хет-трик Довбика. Видео голов и обзор матча
Артем Довбик вышел на первое место в гонке бомбардиров
09 ноября 2022, 17:53 |
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В матче чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл «Колос» со счетом 3:1, а хет-трик оформил форвард Артем Довбик. Игрок с 9 голами лидирует в списке бомбардиров.
«Днепр-1» сохраняет лидерство в таблице.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
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