4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Матч между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» по-праву заслуживал на вывеску центрального в 13-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Команды являются соседями в турнирной таблице и тем самым являются прямыми соперниками как минимум в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Но если луганчан вполне устроит и бронзовый комплект медалей по итогам сезона, то «горняки» намерены защитить чемпионский титул. А сделать это, судя по всему, будет очень непросто. Ведь неожиданный лидер в лице «Днепра-1» лишь дважды терял очки в этом сезоне, один из них сегодня, и в дальнейшем явно не намерен делать подарков более титулованному оппоненту.

Уже на 13-й минуте команде Игора Йовичевича удалось открыть счет. Артем Бондаренко оказался самым проворным, воспользовавшись суетой в штрафной площади «Зари» после навеса с углового от Михаила Мудрика. Отнесся ко второму в сезоне забитому мячу центральный хавбек «горняков» очень спокойно. Видимо, понимал, что за три очка еще предстоит непростая борьба. Стоит отметить, что у Бондаренко был явный офсайд и это была первая ошибка арбитра.

Подопечные Патрика Ван Леувена сумели отыграться на последней минуте первого тайма. Олег Данченко с левого фланга навесил во вратарскую «горняков», где Тарас Степаненко при попытке выбить мяч сделал только хуже, мягко сбросив на голову Кирюханцеву, который огорчил свою бывшую команду.

Начало второго тайма стало холодным душем для команды Йовичевича. Активный Кирюханцев блестяще прорвался в штрафную площадку «горняков» и сделал прострельную передачу, а Сергей Булеца с убойной позиции не промахнулся. «Заря» неожиданно вышла вперед.

«Шахтер» ответил достаточно быстро. Уже спустя несколько минут Бондаренко отправил мяч в сетку ворот Мацапуры. Но из-за ошибки арбитра, который зафиксировал офсайд у Степаненко, взятие ворот не было засчитано. Как ни странно, на этом парад отмененных голов не завершился. На 55-й минуте встречи арбитр не засчитал гол Степаненко. Лайсмен снова подняла флажок после розыгрыша штрафного удара.

ФК Шахтер Донецк. Олег Данченко и Михаил Мудрик

Но все же «Шахтер» сумел возвратить статус-кво в матче. На 63 минуте Мудрик сделал классное забегание по флангу и прострелил в штрафную площадку, где центральный защитник «горняков» Валерий Бондарь оказался в нужный момент в нужном месте – 2:2.

Буквально сразу «Шахтер» мог развить успех, но удару Сикана не хватило точности после паса Михайличенко. А в конце второго тайма уже стойка ворот спасла «Зарю» от пропущенного гола после передачи-удара в исполнении Лукаса Тейлора.

В компенсированное время настал черед Мацапуры продемонстрировать свое мастерство. Два невероятны сэйва Дмитрия после ударов Петряка и Бондаренко спасли команду ван Леувена от поражения. Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью. Обе команды показали зрелищный футбол, но, к сожалению, ошибки судейской бригады повлияли на результат поединка.

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 2:2

Бондаренко (13), Бондарь (63) – Кирюханцев (45), Булеца (46)

Траоре (44), Мудрик (62) – Антюх (90)

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Назарина, 46), Мудрик, Траоре (Сикан, 46).

«Заря»: Мацапура – Бутко, Бражко, Лунев, Мишнев (Михайленко, 81), Булеца (Антюх, 69), Чурко, Батагов, Вантух (Снурницын, 69), Кирюханцев (Алибеков, 81), Данченко.

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Арена Львов» (Львов).