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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
13.11.2022, FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:54 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:24
7202
29

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»

13 ноября 2022, 16:54 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:24
7202
29
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
ФК Шахтер Донецк

Матч между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» по-праву заслуживал на вывеску центрального в 13-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Команды являются соседями в турнирной таблице и тем самым являются прямыми соперниками как минимум в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Но если луганчан вполне устроит и бронзовый комплект медалей по итогам сезона, то «горняки» намерены защитить чемпионский титул. А сделать это, судя по всему, будет очень непросто. Ведь неожиданный лидер в лице «Днепра-1» лишь дважды терял очки в этом сезоне, один из них сегодня, и в дальнейшем явно не намерен делать подарков более титулованному оппоненту.

Уже на 13-й минуте команде Игора Йовичевича удалось открыть счет. Артем Бондаренко оказался самым проворным, воспользовавшись суетой в штрафной площади «Зари» после навеса с углового от Михаила Мудрика. Отнесся ко второму в сезоне забитому мячу центральный хавбек «горняков» очень спокойно. Видимо, понимал, что за три очка еще предстоит непростая борьба. Стоит отметить, что у Бондаренко был явный офсайд и это была первая ошибка арбитра.

Подопечные Патрика Ван Леувена сумели отыграться на последней минуте первого тайма. Олег Данченко с левого фланга навесил во вратарскую «горняков», где Тарас Степаненко при попытке выбить мяч сделал только хуже, мягко сбросив на голову Кирюханцеву, который огорчил свою бывшую команду.

Начало второго тайма стало холодным душем для команды Йовичевича. Активный Кирюханцев блестяще прорвался в штрафную площадку «горняков» и сделал прострельную передачу, а Сергей Булеца с убойной позиции не промахнулся. «Заря» неожиданно вышла вперед.

«Шахтер» ответил достаточно быстро. Уже спустя несколько минут Бондаренко отправил мяч в сетку ворот Мацапуры. Но из-за ошибки арбитра, который зафиксировал офсайд у Степаненко, взятие ворот не было засчитано. Как ни странно, на этом парад отмененных голов не завершился. На 55-й минуте встречи арбитр не засчитал гол Степаненко. Лайсмен снова подняла флажок после розыгрыша штрафного удара.

ФК Шахтер Донецк. Олег Данченко и Михаил Мудрик

Но все же «Шахтер» сумел возвратить статус-кво в матче. На 63 минуте Мудрик сделал классное забегание по флангу и прострелил в штрафную площадку, где центральный защитник «горняков» Валерий Бондарь оказался в нужный момент в нужном месте – 2:2.

Буквально сразу «Шахтер» мог развить успех, но удару Сикана не хватило точности после паса Михайличенко. А в конце второго тайма уже стойка ворот спасла «Зарю» от пропущенного гола после передачи-удара в исполнении Лукаса Тейлора.

В компенсированное время настал черед Мацапуры продемонстрировать свое мастерство. Два невероятны сэйва Дмитрия после ударов Петряка и Бондаренко спасли команду ван Леувена от поражения. Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью. Обе команды показали зрелищный футбол, но, к сожалению, ошибки судейской бригады повлияли на результат поединка.

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 2:2

Бондаренко (13), Бондарь (63) – Кирюханцев (45), Булеца (46)

Траоре (44), Мудрик (62) – Антюх (90)

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Назарина, 46), Мудрик, Траоре (Сикан, 46).

«Заря»: Мацапура – Бутко, Бражко, Лунев, Мишнев (Михайленко, 81), Булеца (Антюх, 69), Чурко, Батагов, Вантух (Снурницын, 69), Кирюханцев (Алибеков, 81), Данченко.

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 30
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Aleks04
Дніпру не ким грати проти кротовні, але є шанс перемогти, якщо влаштуємо жорсткий футбол з пекельним пресингом
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+14
Показать Скрыть 3 ответа
yuriy_kent
Наступний центральний матч туру теж без вару будуть грати? В таких матчах потрібен вар. А так дуже гарна гра у виконанні обох клубів.
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Хутин Пуйло
Варваре бы борщи готовить, а не футболом заниматься
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+5
Veter
Почти то, что я заказывал.  Что бы все наши монстры проиграли и дали другим подтянуться.  Почти так и случилось, только все они сыграли вничью.   Александрия же вернулась в тему.      Ждём следующего тура с нетерпением
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+4
Pecheneg2004
Хорошая игра, обе команды молодцы
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+1
Віталій Ткачук
Почитав коментарі: "донецькі" й так були не дуже розумні, а тепер лише про дупи, одностатеві відносини і т.д., а не про футбол. Кацапська окупація дається взнаки.
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0
Dreifus
Спортуа похоже тоже на зарплате у перди. Мой комментарий удалили, зато каменты чуханов, которые при этом умудряются ещё и на судейство с УАФ гнать - они в топе.
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0
nick07
Перший гол чистий, там захисник стояв з Бондаренко. 
Дивно, де ті прихильники ДК що кричали ніби ШД не може без допомоги Монзуль виграти? 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Sunrise
Хорошо ж Заря играла до того как повела в счёте. Что потом произошло мне не понятно. И неужели отсутствие одного Имерекова приводит к такой катастрофе со стандартами? Это намёк руководству что зимой можно наконец найти ЦЗ ибо "два с половиной" на весь сезон это как то не очень. Зато Мацапура наверное лучший матч в году провел. 
Ну и должен быть ВАР на таких играх. Сегодня его отсутствие больше помогло Заре по ощущениям, но это не радует, если честно. 
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0
Аргумент
Фанатики динамы настолько тупые,игры своей команды не комментируют ,стыдно наверное очень после позора с селом, ну минусов всем ставят на ветке Шахтёра 
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-4
FootFun
У чиї ворота не зараховували голи?
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-8
Показать Скрыть 2 ответа
Maks_krot
Супер матч Шахтёра с Зорей  реально по сравнению с другими играми классный был футбол ,если бы не судьи ещё ну это такое , ,жаль что не выиграли полностью переиграли зорю ,ну это футбол ,теперь ждём победу и классный матч  днепром-1 
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-8
CheMP
ещё Черноморец подтянется - вообще топ-чемп будет! 
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-11
mayakovskiy1
Шахта мала перемагати. За моментами величезна перевага. В тім Зорька молодці. Гарний матч
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-12
Вася Пупкин
То не донька Кашаї на стрічці була?))
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-12
Calm
Відскочила заря, відскочила… ще і дурепа ця на лінії зіпсувала матч
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-18
Показать Скрыть 2 ответа
Аргумент
Судейка случайно не любовница Бени,а что там Дк у села выиграла ?
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-21
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