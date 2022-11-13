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Шахтер Донецк
13.11.2022, FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 17:21 |
2192
0

Шахтер – Заря – 2:2. Мацапура тащит. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 17:21 |
2192
0
Шахтер – Заря – 2:2. Мацапура тащит. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» и «Заря» победителя не выявили.

Украинская Премьер-лига. 13 тур

«Шахтер» – «Заря» – 2:2

Бондаренко (13), Бондарь (63) – Кирюханцев (45), Булеца (46)

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Назарина, 46), Мудрик, Траоре (Сикан, 46).

«Заря»: Мацапура – Бутко, Бражко, Лунев, Мишнев (Михайленко, 81), Булеца (Антюх, 69), Чурко, Батагов, Вантух (Снурницын, 69), Кирюханцев (Алибеков, 81), Данченко.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Заря).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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