Шахтер Донецк

Шахтер – Заря – 2:2. Мацапура тащит. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» и «Заря» победителя не выявили.
Украинская Премьер-лига. 13 тур
«Шахтер» – «Заря» – 2:2
Бондаренко (13), Бондарь (63) – Кирюханцев (45), Булеца (46)
«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Петряк, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Назарина, 46), Мудрик, Траоре (Сикан, 46).
«Заря»: Мацапура – Бутко, Бражко, Лунев, Мишнев (Михайленко, 81), Булеца (Антюх, 69), Чурко, Батагов, Вантух (Снурницын, 69), Кирюханцев (Алибеков, 81), Данченко.
События матча
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