В центральном матче 13-тура чемпионата страны во Львове на стадионе «Арена-Львов» сыграют донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Обе команды входят в лидирующее трио. Горняки находятся на втором месте, имея 26 очков после 10 матчей. У соперников на четыре очка меньше, да и проведено на один матч больше.

Шахтер

Подопечные Игоря Йовичевича после завершения выступления в групповом этапе Лиги чемпионов полностью смогли сосредоточиться на играх украинской Премьер-Лиги и уже успели провести два матча. В обоих горняки добились уверенных побед. Сперва они обыграли «Ингулец» со счетом 3:0, а затем нанесли поражение «Вересу» 2:0.

Интересно, что в этих двух поединках тренерский штаб «Шахтера» задействовал сразу 19 футболистов. И это при том, что в лазарете по-прежнему находятся Александр Зубков и Марьян Швед, был дисквалифицирован бразильский легионер Тейлор. Зато впервые в сезоне появился на поле опытный вратарь Андрей Пятов, а также редко выходящие в основе защитник Эдуард Козык, игроки средней линии и атаки Дмитрий Топалов, Олег Очеретько, Невен Джурасек, Егор Назарина и Дмитрий Крыськив.

Особенно хочется отметить Крыськива, который долго ожидал своего шанса, а когда он ему представился, проявил себя здорово. Следует напомнить, что в минувшем чемпионате Дмитрий был лидером харьковского «Металлиста 1925», много делал результативных передач и забивал голы. Вот и сейчас в двух матчах за горняков игрок молодежной сборной Украины отличался в каждом из них, чем очень помог команде добиться положительного результата.

Посмотрим, как будет на этот раз. Пойдет ли Игорь Йовичевич снова на эксперименты либо вернется к уже наигранному составу, который у него был во время игр Лиги чемпионов? Но в любом случае, «Шахтер» будет стремиться только к победе.

Заря

У луганчан перед 12-м туром была отличная серия из четырех побед, во время которой они обыграли «Черноморец», «Верес», «Металлист 1925» и просто «Металлист». Казалось бы, ничто не предвещало беды, тем более, что в предыдущем туре встречалась «Заря» с командой, которая расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице «Ингульцом» из Петрово.

Но болельщиков луганского клуба ожидало полное разочарование. Их любимая команда проиграла аутсайдеру 0:1, пропустив гол в конце первого тайма. Правда, во второй половине Назарий Русин имел отличную возможность сравнять счет, однако не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

Кроме того, в той игре очередное предупреждение занес себе в пассив защитник Максим Имереков, который теперь будет вынужден пропустить матч с «Шахтером» из-за дисквалификации. А еще получил повреждение и не смог доиграть до конца вышедший на замену Евгений Шахов. Кстати, именно его точный удар на пятой компенсированной минуте к основному времени второго тайма принес победу «Заре» в поединке с «Металлистом».

В нынешнем сезоне подопечные Патрика ван Леувена уже дважды играли во Львове, но на других спортивных аренах. У ФК «Львов» они выиграли на стадионе «СКИФ» со счетом 3:2, а «Руху» проиграли на «Украине» 1:3.

Статистика матчей

Предыдущая встреча соперников на уровне Премьер-Лиги состоялась в октябре прошлого года и завершилась разгромом «Шахтера» над «Зарей» с крупным счетом 6:1. Голы у победителей забили Фернандо и Тете (по 2), Педриньо и Сикан, а у проигравших Гладкий. Всего же команды сыграли в чемпионатах Украины 47 матчей. «Шахтер» выиграл 37, «Заря» - 7 и еще три раза команды сыграли вничью.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Крыськив, Судаков, Мудрик, Петряк, Траоре

«Заря»: Мацапура, Бутко, Батагов, Снурницын, Данченко, Мишнев, Хлань, Чурко, Булеца, Кирюханцев, Русин

Прогноз на противостояние:

«Шахтер» выглядит сильнее и шансов на победу у него больше. «Заря» сейчас непредсказуема, может сыграть на высоком уровне, а может проиграть аутсайдеру. Ставим на победу горняков 2:1.

13 ноября, воскресенье