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13 ноября 2022, 19:10 | Обновлено 13 ноября 2022, 19:17
1049
4

ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»

Главный тренер «Шахтера» проанализировал поединок УПЛ против «Зари»

13 ноября 2022, 19:10 | Обновлено 13 ноября 2022, 19:17
1049
4
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это два чистых гола. Судейский комитет должен сделать выводы»
УПЛ. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич проанализировал поединок 13-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):

– Игор, что можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Можем сказать точно, что судейство нам не помогает. Это очевидно. Чтобы никто не думал, будто судьи нам помогают. И сегодня было доказательство этому: абсолютно чистый первый гол, и второй гол тоже. Но судейство также имеет свой комитет, который разбирает игру, как я разбираю игру своей команды. Они должны сделать выводы. Но это два чистых гола. Первый – точно. Потому что Степаненко не играл тот мяч, забил другой футболист – чистый гол. И мы говорим о явной ошибке. Естественно, когда сейчас смотришь на повтор, и команда тоже посмотрела, то это очевидно влияет на результат. Какой был второй тайм – по энергии, по динамике, но после таких незасчитанных голов... Кто в футболе разбирается, тот понимает, что это выигрышный матч. Это выигрышный матч. Ты получаешь позитивные эмоции и доводишь до конца игру к положительному результату. Не засчитывают один, не считают второй – так сколько голов надо забить, чтобы выиграть матч? Очевидно, что сегодня судейство было не в нашу пользу. Но мы и не просим, чтобы судили в нашу пользу, – просто хотим, чтобы было справедливо. Сегодня не было так.

– Следующий матч с «Днепром-1» – встреча лидеров.

– Да, очень важный матч для нас – с точки зрения характера, турнирной таблицы, чтобы показать, кто лучший в этой первой части сезона. Это вызов для команды, и мы будем готовиться к очень хорошему сопернику – «Днепру-1». У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться. Покажем, что мы команда и что готовы сражаться за самые высокие цели.

– Сегодня перед матчем вынесли арбуз как символ возвращения Херсона. Это важно для вас?

– Абсолютно. Знаете, на протяжении всей Лиги чемпионов мы равняемся на людей, которые защищают Украину, и гордимся ими. Они своей энергией несут нас вперед, и ребята точно знают в глубине души, для кого играют. На установке сегодня я тоже дал пример: спортивные цели и спортивная война – это как настоящая война. Это маленькие битвы, которые ты должен выигрывать, если хочешь выиграть войну. В нашем случае – чемпионство, а в реальной жизни – это настоящую войну. И Херсон – это одна битва. Это наша «Заря», это наш «Днепр-1». А арбуз, вы знаете, это символ Херсона. И мы все радуемся, что эта маленькая битва выиграна. Не завершена война, но шаг за шагом. Это очень важно для Украины. Так что мы гордимся и держим за них кулаки.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Gargantua
а есть повторы нормальные с линией?
по голу Бондаренко там кстати тоже есть вопросы. но там даже если был офсайд я бы судей не винил, так как вопрос в сантиметрах и эпизод был динамичным.
ну и сбсн а где ВАР вообще. Шахтер - Заря это был центральный матч тура. Если есть две установки ВАР то почему на центральном матче тура их не было?
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+3
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Петр Яновский
А с вне игры вы тоже чистый гол забили?
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+1
Veter
Один их двух - это точно верняк был.
У Стёпы забрали гол!!!
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0
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