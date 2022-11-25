Черноморец – Металлист – 0:0. Без голов в Одессе. Обзор матча
Обзор поединка 15-го тура УПЛ
Сегодня, 25 ноября, одесский «Черноморец» в домашнем матче 15-го тура УПЛ сыграл вничью 0:0 с харьковским «Металлистом».
«Черноморец» – «Металлист» - 0:0
Салюк, 70 – Демченко, 36, Кайдалов, 86
«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Джеймс, Салюк (Кузык, 78), Путря – Кравченко, Политило – Юсов (Войтиховский, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Брагару – Кубемба (Гладкий, 46).
«Металлист»: Костик – Каплиенко, Клименчук, Мизюк, Шопин – Панасенко (Багачанский, 67), Танковский, Демченко (Ралюченко, 67) – Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Подлепенец.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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