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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 16:16 |
96
0

Черноморец – Металлист – 0:0. Без голов в Одессе. Обзор матча

Обзор поединка 15-го тура УПЛ

25 ноября 2022, 16:16 |
96
0
Черноморец – Металлист – 0:0. Без голов в Одессе. Обзор матча
УПЛ

Сегодня, 25 ноября, одесский «Черноморец» в домашнем матче 15-го тура УПЛ сыграл вничью 0:0 с харьковским «Металлистом».

«Черноморец» – «Металлист» - 0:0

Салюк, 70 – Демченко, 36, Кайдалов, 86

«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Джеймс, Салюк (Кузык, 78), Путря – Кравченко, Политило – Юсов (Войтиховский, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Брагару – Кубемба (Гладкий, 46).

«Металлист»: Костик – Каплиенко, Клименчук, Мизюк, Шопин – Панасенко (Багачанский, 67), Танковский, Демченко (Ралюченко, 67) – Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Подлепенец.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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