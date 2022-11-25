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Чемпионат Украины
Черноморец
25.11.2022, FT 0 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 19:35 |
888
0

Олег РАТИЙ: «У нас сегодня вышел парень 2006 года рождения»

Наставник «Металлиста» – про игру с «Черноморцем»

25 ноября 2022, 19:35 |
888
0
Олег РАТИЙ: «У нас сегодня вышел парень 2006 года рождения»
ФК Металлист. Олег Ратий

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу против «Черноморца»:

«Наверное, игра удалась. У обеих команд было много моментов. Где-то не использовали мы, где-то – соперник. В начале матча у нас были шансы, не использовали их, а вот концовка первого тайма уже была за одесситами. Второй тайм вообще прошел на встречных курсах, поэтому результат наверняка закономерен.

Если вы обратили внимание, у нас сегодня дебютировало много молодых ребят. Один вообще 2006 года, вышел на замену. Мы бы хотели поздравить их, поблагодарить их за отношение к матчам. На наш взгляд, это большое будущее нашего клуба.

Прядун? В конце тайма он попросил замену, повредил мышцу. Врачи будут смотреть и вынесут вердикт».

Отметим, что матч 15-го тура УПЛ «Черноморец» – «Металлист» завершился со счетом 0:0.

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Источник Footboom
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