Олег РАТИЙ: «У нас сегодня вышел парень 2006 года рождения»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу против «Черноморца»:

«Наверное, игра удалась. У обеих команд было много моментов. Где-то не использовали мы, где-то – соперник. В начале матча у нас были шансы, не использовали их, а вот концовка первого тайма уже была за одесситами. Второй тайм вообще прошел на встречных курсах, поэтому результат наверняка закономерен.

Если вы обратили внимание, у нас сегодня дебютировало много молодых ребят. Один вообще 2006 года, вышел на замену. Мы бы хотели поздравить их, поблагодарить их за отношение к матчам. На наш взгляд, это большое будущее нашего клуба.

Прядун? В конце тайма он попросил замену, повредил мышцу. Врачи будут смотреть и вынесут вердикт».

Отметим, что матч 15-го тура УПЛ «Черноморец» – «Металлист» завершился со счетом 0:0.