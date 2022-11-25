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25 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 02:21
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Черноморец – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

25 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 02:21
12
0
Черноморец – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист

В пятницу, 25-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Уже и первый тур чемпионата мира-2022 в Катаре успел полностью завершиться, а украинская Премьер-лига все еще не ушла на зимнюю паузу. Два лидера национального первенства попытались посреди недели сыграть перенесенные матчи, однако преступники из страны-бензоколонки в итоге загнали всю Украину в кромешную темень. Не помешают ли сторонние факторы начать очередной уик-энд футбола в нашей стране, который станет последним в уходящем году? Для одесского «Черноморца» предстоящая игра будет очень ответственной, так как играть предстоит в родном городе, да и Рождество с Новым годом праздновать на последнем месте как-то не греет душу. А еще и соперник попался такой, который не выигрывал шесть последних матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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