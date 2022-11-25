В пятницу, 25-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Уже и первый тур чемпионата мира-2022 в Катаре успел полностью завершиться, а украинская Премьер-лига все еще не ушла на зимнюю паузу. Два лидера национального первенства попытались посреди недели сыграть перенесенные матчи, однако преступники из страны-бензоколонки в итоге загнали всю Украину в кромешную темень. Не помешают ли сторонние факторы начать очередной уик-энд футбола в нашей стране, который станет последним в уходящем году? Для одесского «Черноморца» предстоящая игра будет очень ответственной, так как играть предстоит в родном городе, да и Рождество с Новым годом праздновать на последнем месте как-то не греет душу. А еще и соперник попался такой, который не выигрывал шесть последних матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.