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20 ноября 2022, 06:00 |
258
0

Днепр-1 обыграл Шахтер, зашквар Инфантино, дерусификация в теннисе

Главные новости за 20 ноября на Sport.ua

20 ноября 2022, 06:00 |
258
0
Днепр-1 обыграл Шахтер, зашквар Инфантино, дерусификация в теннисе
СК Днепр-1

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 20 ноября.

1А. Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Команда Игоря Йовичевича забила первой, однако футболисты Александра Кучера совершили камбек

1Б. Подарок для Скрипника. Ворскла в Ковалевке вырвала победу у Колоса
Полтавчане завоевали три очка

2. Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
Дела у президента УАФ очень плохи

3. Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Лукаш Теодорчик уходит из футбола

4. Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Президент ФИФА, очевидно, может оправдать все, что ему захочется

5. Валенсия хочет выкупить защитника Шахтера
Витао может продолжить карьеру в Испании

6. Последнюю квалификацию сезона в Абу-Даби выиграл Ферстаппен
Пилот Ред Булла опередил напарника

7. Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»
Скандальное интервью португальца, из-за которого МЮ разорвет с ним контракт

8А. Прометей выиграл уже шестой матч в чешской Экстралиге
Подопечные Ивана Петкова во второй раз за три дня нанесли поражение клубу «Кралово Поле» из Брно

8Б. Прометей потерпел первое поражение в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге
Украинский клуб проиграл в матче девятого тура

9А. Итоговый турнир. Джокович – первый финалист
Серб обыграл Тэйлора Фрица

9Б. Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Норвежский теннисист почти не испытал проблем в полуфинальном матче

10. ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
Sport.ua представляет квартет во главе с действующими чемпионами мира

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Источник Sport.ua
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