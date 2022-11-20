Днепр-1 обыграл Шахтер, зашквар Инфантино, дерусификация в теннисе
Главные новости за 20 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 20 ноября.
1А. Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Команда Игоря Йовичевича забила первой, однако футболисты Александра Кучера совершили камбек
1Б. Подарок для Скрипника. Ворскла в Ковалевке вырвала победу у Колоса
Полтавчане завоевали три очка
2. Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
Дела у президента УАФ очень плохи
3. Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Лукаш Теодорчик уходит из футбола
4. Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Президент ФИФА, очевидно, может оправдать все, что ему захочется
5. Валенсия хочет выкупить защитника Шахтера
Витао может продолжить карьеру в Испании
6. Последнюю квалификацию сезона в Абу-Даби выиграл Ферстаппен
Пилот Ред Булла опередил напарника
7. Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»
Скандальное интервью португальца, из-за которого МЮ разорвет с ним контракт
8А. Прометей выиграл уже шестой матч в чешской Экстралиге
Подопечные Ивана Петкова во второй раз за три дня нанесли поражение клубу «Кралово Поле» из Брно
8Б. Прометей потерпел первое поражение в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге
Украинский клуб проиграл в матче девятого тура
9А. Итоговый турнир. Джокович – первый финалист
Серб обыграл Тэйлора Фрица
9Б. Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Норвежский теннисист почти не испытал проблем в полуфинальном матче
10. ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
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