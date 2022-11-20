Днепр-1 обыграл Шахтер, зашквар Инфантино, дерусификация в теннисе

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 20 ноября.

1А. Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер

Команда Игоря Йовичевича забила первой, однако футболисты Александра Кучера совершили камбек

1Б. Подарок для Скрипника. Ворскла в Ковалевке вырвала победу у Колоса

Полтавчане завоевали три очка

2. Источник: Павелко во вторник вручат подозрение

Дела у президента УАФ очень плохи

3. Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год

Лукаш Теодорчик уходит из футбола

4. Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022

Президент ФИФА, очевидно, может оправдать все, что ему захочется

5. Валенсия хочет выкупить защитника Шахтера

Витао может продолжить карьеру в Испании

6. Последнюю квалификацию сезона в Абу-Даби выиграл Ферстаппен

Пилот Ред Булла опередил напарника

7. Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»

Скандальное интервью португальца, из-за которого МЮ разорвет с ним контракт

8А. Прометей выиграл уже шестой матч в чешской Экстралиге

Подопечные Ивана Петкова во второй раз за три дня нанесли поражение клубу «Кралово Поле» из Брно

8Б. Прометей потерпел первое поражение в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге

Украинский клуб проиграл в матче девятого тура

9А. Итоговый турнир. Джокович – первый финалист

Серб обыграл Тэйлора Фрица

9Б. Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP

Норвежский теннисист почти не испытал проблем в полуфинальном матче

10. ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы

Sport.ua представляет квартет во главе с действующими чемпионами мира