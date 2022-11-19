ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы

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На первый взгляд, в группе имеется два явных фаворита и два явных аутсайдера. Действующий чемпион мира и полуфиналист последнего Евро должны выходить в плей-офф с двух первых мест. Однако это чемпионат мира – там не всегда получается так, как «книжка пишет». Сборные Австралии и Туниса – явные «темные лошадки». А это значит, что сюрпризы в этом квартете вполне могут быть.

ФРАНЦИЯ

В Катаре сборная Франции будет отстаивать статус действующего чемпиона мира. В 2018-м «трехцветные» стали лучшей командой планеты второй раз в своей истории, победив в финале главную сенсацию того чемпионата – сборную Хорватии – 4:2.

А впервые «мушкетеры» выиграли мировую футбольную корону в 1998 году, на домашнем Мундиале. Тогда в команде, которую тренировал Эме Жаке, блистали Зидан, Анри, Блан, Дешам. Последний стал на тренерскую стезю и сумел выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и как тренер.

А вообще французов можно и нужно называть завсегдатаями финальных турниров чемпионатов мира. Предстоящий Мундиаль станет для «трехцветных» уже 16-м.

Кроме двух чемпионских корон, французы дважды были бронзовыми призерами Мундиалей – в 1958 и 1986 годах, а в 2006-м вышли в финал, где проиграли в серии послематчевых пенальти сборной Италии.

Действующий чемпион мира «отбирался» на катарский Мундиаль через группу, где выступала и наша национальная сборная, поэтому лишний раз пересказывать перипетии турнирной борьбы нет смысла.

Напомним лишь, что французы заняли первое место, опередив Украину, ставшую второй, на шесть баллов. Однако победить «сине-желтых» подопечным Дидье Дешама так и не удалось: соперники дважды сыграли вничью 1:1.

В итоге Франция набрала в группе 18 очков, а разница забитых и пропущенных мячей составила 18-3.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Нынешний наставник «Ле бльо» – настоящий долгожитель, так как руководит сборной Франции уже больше десяти лет. Конечно, побить «вечный рекорд» легендарного Гастона Барро, возглавлявшего французскую сборную более тридцати (!) лет, Дидье Дешаму вряд ли удастся, но свое имя в летопись французского и мирового футбола он уже точно вписал.

Как футболист Дешам был ярким представителем славного «Золотого поколения» французского футбола, которое пришло на смену «темным временам» - после ухода с арены поколения Платини и Папена.

И на клубной, и на международной арене Дешам-футболист выиграл все: Лигу чемпионов (дважды), чемпионат Европы и мира. Причем в качестве не только основополагающего игрока, но и капитана.

Выиграл он чемпионат мира и как тренер. Хотя путь к чемпионству во главе сборной Франции для ее бывшего капитана был довольно тернистым. На ЧМ-2014 его команда проиграла в четвертьфинале, на домашнем Евро-2016 – уступила в финале. Тренерское кресло под мсье Дидье шаталось, но так и не опрокинулось.

И Дешам отблагодарил всех за терпение, выиграв чемпионат мира-2018.

Наверное, то был его пик, как тренера. Потому что дальше его команда бесславно закончила свой путь на Евро-2020, выбыв уже в 1/8 финала.

Вполне возможно, что Мундиаль в Катаре – лебединая песня Дешама во главе «трехцветных». Его контракт с федерацией истекает в конце нынешнего года, и, по упорным слухам, продлевать его не собираются, так как в сборную должен прийти Зидан.

Если это действительно так, то, безусловно, Дешам сделает все от него зависящее, чтобы уйти красиво.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Сложная все-таки штука – жизнь. Карим Бензема на протяжении последнего десятилетия был лучшим французским форвардом, однако так получилось, что Евро-2016 и ЧМ-2018 прошли мимо него. Скандал с шантажом Вальбуэна и разбирательства по этому поводу привели к тому, что на долгие годы нападающий «Реала» оставался вне сборной Франции.

Без него «мушкетеры» играли в финале чемпионата Европы, выиграли «золото» чемпионата мира. Можно лишь представить, как чувствовал себя Карим по ту сторону экрана.

Но после ЧМ-2018 Дешам потихоньку начал приглашать Бензема в сборную. Дуэт Карима с Мбаппе виделся идеальным сочетанием в атаке «трехцветных». Именно французов называли главными фаворитами на победу на Евро-2020. Но там их ждало разочарование.

Тем не менее, свою минуту славы после возвращения в сборную Карим таки получил, вместе с командой победив в Лиге Наций-2021.

Но главная на данный момент его победа – в референдуме «Франс Футбола», где Карим уверенно и безальтернативно стал победителем «Золотого мяча»-2022. Одна его мечта сбылась.

Но он наверняка хочет на закате своей карьеры – а ему этой зимой стукнет уже 35-ть, – выиграть что-то весомое и со сборной. ЧМ-2022 – очень подходящая для момента площадка. Ибо другая такая уже вряд ли будет.

И не беда, что из-за травмы Кариму придется, возможно, пропустить первый тур. На второй он должен быть в строю.

Заявка

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники: Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Бенжамен Павар («Бавария»), Аксель Дисаси («Монако»), Тео Эрнандес («Милан»), Люка Эрнандес («Бавария»), Уильям Салиба («Арсенал»), Жюль Кунде («Барселона»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Дайот Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Маттео Гендузи («Марсель»), Юссуф Фофана («Монако»), Жордан Верету («Рома»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Милан»), Усман Дембеле («Барселона»), Кингсли Коман («Бавария»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Франция – Австралия (21:00 по киевскому времени, «Эль-Джануб»)

26 ноября

Франция – Дания (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

30 ноября

Тунис – Франция (18:00 по киевскому времени, «Эдьюкейшн сити»)

Прогноз: первое место

АВСТРАЛИЯ

Представители «Зеленого континента» на футбольных мировых форумах появляются от случая к случаю. Первым таким случаем стал ЧМ-1974, но для австралийцев он завершился бесславно: последнее место в группе.

Следующей попытки пришлось ждать долго. В 2006 году сборная Австралии попала второй раз на Мундиаль. Выступление на полях Германии для «соккеруз» получилось успешным. Команда, ведомая знаменитым нидерландским тренером Хиддинком, сумела выйти из группы. В 1/8 финала австралийцы встретились с итальянцами. И уступили 0:1. Тот выход в плей-офф ЧМ до сих пор является лучшим результатом Австралии на Мундиалях.

Австралийцы пробивались и на три следующих ЧМ, но выйти из группы им уже не удавалось.

На ЧМ-2022 Австралия добиралась долго и упорно. Сначала команда, являющаяся на данный момент представителем азиатской футбольной конфедерации (ранее представляла Океанию), выиграла «в одни ворота» отборочную группу, в которой ее соперниками были Иордания, Кувейт, Непал и Тайбэй.

Но дальше стало на порядок сложнее. В заключительном отборочном раунде австралийцы заняли третье место в группе, которое вывело их на стыковой поединок против еще одной азиатской команды, так же занявшей третье место в своей группе. Таковой командой стала сборная ОАЭ. Упорный матч завершился победой австралийцев – 2:1.

Но и это еще не все. Решающий шаг на пути в Катар сборная Австралии должна была совершить в матче против сборной Перу – пятой команды по итогам южноамериканской группы отбора.

Австралия победила Перу в серии послематчевых пенальти и наконец-то оформила свой пропуск на ЧМ-2022.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Арнольд

Сборной Австралии руководит местный специалист – 59-летний Грэм Арнольд. В бытность футболистом Арнольд выступал на позиции форварда и оставил заметный след в команде «Сидней Юнайтед», цвета которой защищал восемь лет.

Успел Грэм поиграть и за границей – в Нидерландах. Там он выступал в «Роде» и «НАК Бреда».

Арнольд начал тренировать, когда еще не повесил бутсы на гвоздь.

В 2000-м году он получил приглашение войти в тренерский штаб сборной Австралии, за которую он в свое время провел 56 матчей и забил 19 мячей.

На самом успешном для Австралии Мундиале – 2006 года – Арнольд входил в тренерский штаб Хиддинка. После ухода голландца Арнольд сам возглавил «соккеруз». Но ненадолго: спустя год его уволили. Но в 2018 году Грэма снова позвали тренировать главную команду страны, и он снова откликнулся.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Муй

Время от времени в составе сборной Австралии выступали очень известные игроки. Такие, например, как Марк Видука. Или Тим Кэйхилл. Или же Марк Шварцер. Сейчас в составе команды футболистов такого уровня нет. Но знаковые личности среди австралийской сборной есть и сейчас. И главный из них – полузащитник шотландского «Селтика» Аарон Муй.

33-летний футболист является главной действующей особой австралийской полузащиты: он связывает центр поля и с нападением, и с обороной. В сборной Муй уже почти десять лет, за которые успел сыграть более 50 поединков. Он был основным игроком команды и на предыдущем Мундиале: отыграл все три матча.

Заявка

Вратари: Эндрю Редмейн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал-Кост Меринерс»).

Защитники: Натаниэль Аткинсон («Хартс»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Милош Дегенек («Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешия»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Кай Роулз («Хартс»), Гарри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Мидлсбро»).

Полузащитники: Киану Баккус («Сент-Миррен»), Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс («Сентрал-Кост Меринерс»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»).

Нападающие: Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крейг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Гаранг Куол («Сентрал-Кост Меринерс»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Франция – Австралия (21:00 по киевскому времени, «Эль-Джануб»)

26 ноября

Тунис – Австралия (12:00 по киевскому времени, «Эль-Джануб»)

30 ноября

Австралия – Дания (17:00 по киевскому времени, «Эль-Джануб» )

Прогноз: третье место

ДАНИЯ

Датчане, одна из наиболее прогрессирующих сейчас национальных команд из Европы и чемпион континента 1992 года, на мировых форумах играет нерегулярно. Катарский Мундиаль для «датского динамита» станет лишь шестым в истории.

Впервые датчане сыграли на чемпионате мира в 1986 году. Тогда они феерично выиграли свою группу, переиграв и Германию, и Уругвай. Но в первом же раунде плей-офф были нещадно биты Испанией – 1:5.

Следующего попадания «красных» на мировой форум пришлось ждать больше двадцати лет. В 1998 году на Мундиале во Франции сборная Дании добилась пока что лучшего своего результата – вышла в четвертьфинал.

На ЧМ-2022 Дания зашла с парадного входа, под аплодисменты и фанфары. В своей отборочной группе «викинги» выиграли девять поединков из десяти и заблаговременно застолбили за собой первое место, дающее прямую путевку в Катар.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Хьюльманд

Кажется, в лице Каспера Хьюльманда сборная Дании нашла для себя идеального тренера. Во всяком случае, на недавнем Евро-2020, состоявшемся из-за пандемии коронавируса годом позже, именно Хьюльманд сумел сплотить своих игроков в единый коллектив, чего с датчанами не было уже давно. Именно наставник «красной гвардии» сумел вывести своих подопечных из ступора после того, как в игре с финнами случилась трагедия с лидером команды Эриксеном, у которого во время игры остановилось сердце.

В общем, за весьма короткое время Хьюльманд сумел сделать из средней команды одного из грандов европейского футбола.

И такая трансформация со сборной Дании – действительно удивительная, ведь доселе ее главный тренер не отличался ни особыми талантами, ни особой прозорливостью.

Лучшее его достижение до работы в сборной – победа в чемпионате Дании с «Норшелланом» и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Словно птица Феникс, Кристиан Эриксен сумел возродиться. Если и не из пепла, то из страшной катастрофы, которая его постигла на Евро-2020 в игре против Финляндии.

Эриксен был системообразующим звеном той сборной, самым звездным ее исполнителем. Но во время матча у Кристиана случился сердечный приступ, и он потерял сознание.

К счастью для Эриксена и всех нас, врачи спасли игроку жизнь. Но, как тогда казалось, о футболе он должен навсегда забыть. В смысле, об активном участии в игре миллионов.

Тем не менее, мужественный датчанин смог вернуться в любимую игру. Он ушел из «Интера», но не в никуда, а в «Брентфорд» - середняк АПЛ. Там по-настоящему пришел в себя, окреп. И нынешним летом вернулся на высокий уровень: его ангажировал «Манчестер Юнайтед».

Вернулся Эриксен и в свою национальную сборную. Он, как и раньше, является ее связующим элементом. И неоспоримым лидером.

Заявка

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион»), Оливер Кристенсен («Герта»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).

Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Севилья»), Каспер Дольберг («Севилья»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).

Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («Лейпциг»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Дания – Тунис (15:00 по киевскому времени, «Эдьюкейшн сити»)

26 ноября

Франция – Дания (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

30 ноября

Австралия – Дания (17:00 по киевскому времени, «Эль-Джануб» )

Прогноз: второе место

ТУНИС

«Орлы Карфагена» – сравнительно редкие гости на мировых футбольных форумах. Предстоящий Мундиаль станет для них шестым участием в финальных турнирах ЧМ.

Несмотря на довольно высокий рейтинг ФИФА – 30 место, а был момент, когда Тунис котировался в мире на 14 строчке, национальная команда этой страны еще ни разу не проходила групповой турнир чемпионатов мира.

Чтобы попасть в Катар, тунисцам пришлось пройти довольно сложную и тернистую дорогу отбора.

На первом ее уровне тунисцы сыграли в группе с еще тремя командами (Замбии, Мавритании и Экваториальной Гвинеи). Группу «орлы Карфагена» выиграли. И вышли в плей-офф, где встретились со сборной Мали.

На выезде Тунису удалось победить 1:0, а в родных стенах команда удержала нулевую ничью, позволившую подопечным Кадри забронировать путевку в Катар.

Однако честно заработанную путевку «орлы Карфагена» могли и потерять. За несколько недель до старта чемпионата министр спорта Туниса по каким-то непонятным причинам решил распустить федерацию футбола. В ФИФА подобную инициативу приняли в штыки. И пригрозили исключить команду из числа участников ЧМ. В итоге все остались на свих местах, и сборная Туниса таки поехала на Мундиаль.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Джалель Кадри

Джалель Кадри возглавил сборную Туниса недавно – в конце января сего года. Даже по меркам Туниса Кадри – не самый именитый наставник. До назначения на пост рулевого «орлов Карфагена» Джалель работал там же, где и сейчас, но ассистентом главного тренера. А главным тренером был Мондер Кебайер, который готовил команду на чемпионат Африки-2022 и на отбор на ЧМ-2022.

После неудачи на Кубке африканских наций – Тунис проиграл уже в первом раунде плей-офф – Кебайера уволили. И вместо него сборную доверили Карди.

Под руководством Джалеля сборная Туниса одолела в решающем матче плей-офф ЧМ-2022 сборную Мали и пробилась на Мундиаль.

Работа в сборной Туниса – венец тренерской карьеры Кадри. До этого он работал во многих клубах Туниса, Ливии и Саудовской Аравии, но титулов не выигрывал.

Интересно, что Кадри – самый низкооплачиваемый главный тренер со всех 32-х наставников катарского ЧМ. Его годовой оклад – порядка 130 тысяч евро.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Вахби Хазри

Главная надежда сборной Туниса в атаке – Вахби Хазри, который в историческом реестре сборной по числу забитых мячей занимает второе место: в его активе 24 гола.

Забивал Хазри и на прошлом Мундиале. Причем дважды: в ворота сборных Бельгии и Панамы.

Интересно, что Вахби родился во Франции и является воспитанником «Аяччо». У него двойное гражданство – и Франции, и Туниса. Хазри мог выбирать между этими двумя национальными сборными, и в итоге его выбор пал на Тунис.

31-летний футболист сейчас защищает цвета французского «Монпелье». Ранее в его послужном списке значились такие клубы, как «Бастия», «Бордо», «Ренн», «Сент-Этьен». Два года тунисец отыграл и в Англии – за «Сандерленд».

За национальную сборную Туниса выступает с 2013 года. Может сыграть как чистого форварда, так и игрока середины поля.

Заявка

Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Муэз Ассен («Клуб Африкэн»), Бешир Бен-Саид («Монастир»), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Канн»), Мохамед Дрэгер («Люцерн»), Али Маалуль («Аль-Ахли Каир»), Уажди Кешрида («Атромитос»), Надер Гандри («Клуб Африкэн»), Яссин Мерья («Эсперанс»), Билель Ифа («Абха»), Дилан Бронн («Салернитана»), Монтассар Тальби («Лорьян»).

Полузащитники: Элье Схири («Кельн»), Гилан Шалали («Эсперанс»), Аисса Лаидуни («Ференцварош»), Мохамед Бен-Ромдан («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духайль»), Аннибаль Межбри («Бирмингем»).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби»), Сейфеддин Жазири («Замалек»), Наим Слити («Аль-Иттифак»), Иссам Жебали («Оденсе»), Яссин Хенисси («Аль-Кувейт»), Анис Слиман («Брондбю»), Вахби Хазри («Монпелье»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Дания – Тунис (15:00 по киевскому времени, «Эдьюкейшн сити»)

26 ноября

Тунис – Австралия (12:00 по киевскому времени, «Эль-Джануб»)

30 ноября

Тунис – Франция (18:00 по киевскому времени, «Эдьюкейшн сити»)

Прогноз: четвертое место

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