ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита

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Группа очень интересная. Ее вряд ли можно назвать «группой смерти», но и «группой жизни» тоже вряд ли назовешь, ведь фактически каждая из четырех команд (в меньшей степени аравийская) способна и на подвиг, и на провал. Посему спрогнозировать итоговую расстановку команд в турнирной таблице весьма сложно.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

«Саудиты» очень уверенно квалифицировались на катарский Мундиаль. В первом раунде квалификации сборная Саудовской Аравии заняла первое место в группе, где соперниками были азиатские команды. Во втором раунде отбора соперники были посильнее – Япония, Австралия – но и там «орлы пустыни» сумели проявить себя с лучшей стороны: снова первое место и прямая путевка в Катар.

Предстоящий чемпионат мира станет для сборной Саудовской Аравии седьмым по счету. Впервые футболисты этой страны сыграли в финальной части мирового футбольного форума в 1994 году. И тогда же добились лучшего на данный момент достижения – вышли в плей-офф.

Остальные «пробы пера» неизменно заканчивались участием в групповом турнире.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрве Ренар

Тренирует аравийцев без преувеличения уникальный наставник. Уникальность его состоит, прежде всего, в том, что в свои 54 года Эрве Ренар успел поработать в шести национальных сборных и в стольких же клубах из разных стран.

И если с клубной карьерой у французского специалиста не сложилось, то вот на уровне сборных он стал знаменитым. Слава к нему пришла в бытность наставником сборной Замбии, с которой он в 2012 году сенсационно выиграл Кубок африканских наций – первый титул в истории для этой национальной команды.

Спустя три года Ренар повторил успех. Но уже со сборной Кот-д’Ивуара.

Сборную Саудовской Аравии Эрве возглавил в 2019 году. Главное его достижение на данный момент – выход со своими подопечными на чемпионат мира.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Салех Аль-Шехри

По-настоящему звездными игроками сборная Саудовской Аравии похвастаться не может. Да и большинство саудовских футболистов являются своего рода «терра инкогнита» для европейского болельщика. Однако и в этой команде есть свои таланты и свои легенды.

Лидером «орлов пустыни» сейчас является Салех Аль-Шехри, нападающий «Аль-Хиляль». Десять лет назад Салех пробовал свои силы в чемпионате Португалии – в «Бейра-Мар». Поначалу получалось неплохо – забил два гола, но дальше дело не пошло, и он вернулся в Саудовскую Аравию. Быстрый и техничный форвард, много забивает и в клубе, и в национальной сборной.

Заявка

Вратари: Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль-Бреик («Аль-Хиляль»), Али Аль-Булаихи («Аль-Хиляль»), Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Насср»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Насср»), Абдулла Маду («Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хиляль»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи («Аль-Насср»), Али Аль-Хассан («Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Аргентина – Саудовская Аравия (12:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

26 ноября

Польша – Саудовская Аравия (15:00 по киевскому времени, «Эдьюкейшн сити»)

30 ноября

Саудовская Аравия – Мексика (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

Прогноз: четвертое место

ПОЛЬША

«Кадра» добиралась на катарский Мундиаль сквозь «сито» европейской квалификации. В отборочной группе на ЧМ-2022 сборная Польши заняла второе место, пропустив вперед Англию.

В первом раунде плей-офф поляки должны были сыграть с россией, однако из-за вторжения рашистов в Украину «бело-красные» отказались играть с представителями страны-агрессора. УЕФА и ФИФА поляков поддержали, и «кадра» автоматически вышла в финал плей-офф.

Там наши соседи одолели сборную Швеции 2:0 и завоевали путевку на Мундиаль.

Катарский мировой футбольный форум станет для сборной Польши девятым подобным турниром. В последнее время поляки на Мундиалях особыми достижениями похвастаться не могут. Максимум – выход в первый раунд плей-офф.

Однако ранее «орлы» дважды были бронзовыми призерами чемпионатов мира – в 1974 и 1982 годах.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Чеслав Михневич

Чеслав Михневич возглавил национальную команду Польши недавно – в январе сего года. До него «кадрой» руководил португалец Паулу Соуза. Руководил без особого успеха. Но, тем не менее, руководство Польского футбольного Союза на него рассчитывало. Соуза должен был руководить сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.

Однако в конце прошлого года португалец разорвал договор с ПФС. И Польша экстренно начала поиски нового наставника. Одним из главных претендентов на должность был наш Андрей Шевченко, но в итоге стороны так и не смогли договориться.

В итоге новым рулевым сборной Польши стал Михневич – местный специалист, доселе работавший исключительно с польскими командами.

Бывший голкипер нескольких малоизвестных польских коллективов в качестве тренера успел сменить более десятка клубов. Наиболее известные из них – варшавская «Легия», с которой он стал чемпионом страны.

Работал и наставником молодежной сборной Польши.

Под руководством Михневича поляки обыграли шведов и пробились на чемпионат мира-2022. Его контракт с национальной ассоциацией рассчитан до конца нынешнего года. Но с возможностью пролонгации.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Безоговорочным авторитетом, вдохновителем, капитаном и идолом нынешней польской сборной является Роберт Левандовски. Забивному форварду на клубном уровне удалось выиграть многое. В первую очередь – Кубок чемпионов с «Баварией». В прошлом году Роберта назвали лучшим футболистом мира.

Для осуществления своей главной мечты – завоевания «Золотого мяча» – Левандовски в летнее межсезонье перебрался из «Баварии» в «Барселону». Свое решение он объяснил также желанием сменить обстановку и поиском новой мотивации и новых эмоций.

В своей национальной сборной Роберт побил все существующие рекорды – и по количеству матчей, и по числу забитых мячей: 134 поединка, 76 голов.

Однако для того, чтобы стать в один ряд с еще одной легендой сборной Польши – Збигневом Бонеком, который в 1982 году стал бронзовым призером чемпионата мира, Роберту необходим подобный успех.

Нападающему уже 34 года, и очень может быть, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в карьере. Поэтому можно не сомневаться, что Левандовски сделает все от него зависящее, дабы выступить на ЧМ-2022 как можно успешнее.

И можно не сомневаться, что за «кадру» и ее капитана будут болеть не только на Родине, но и в Украине, ведь Польша как никто другой поддержала и поддерживает нашу страну во время рашистской агрессии. Капитанская повязка у Левандовски – в цветах флага Украины: Роберту ее подарил бывший капитан сборной Украины Андрей Шевченко.

Заявка

Вратари: Камиль Грабара («Копенгаген»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла»), Камиль Глик («Беневенто»), Якуб Кивиор («Специя»), Артур Енджейчик («Легия»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Бартош Берешински («Сампдория»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Пшемислав Франковски («Ланс»), Никола Залевски («Рома»).

Полузащитники: Кристян Белик («Бирмингем»), Гжегож Крыховьяк («Аль-Шабаб»), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Петр Зелински («Наполи»), Шимон Журковски («Фиорентина»), Дамьян Шимански (АЕК), Камил Гросицки («Погонь»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пьонтек («Салернитана»), Кароль Швидерски («Шарлотт»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Мексика – Польша (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

26 ноября

Польша – Саудовская Аравия (15:00 по киевскому времени, «Эдьюкейшн сити»)

30 ноября

Польша – Аргентина (21:00 по киевскому времени «Стадион 974»)

Прогноз: второе место

МЕКСИКА

На ЧМ-2022 мексиканцы пробились без «шума и пыли». Команда выступала в квалификационном отборе Северной и Центральной Америки. Там «ацтеки» заняли второе место, уступив первую строчку (не по очкам, а по дополнительным показателям) главной местной сенсации – сборной Канаде.

На мировые футбольные форумы «трехцветные» ездят с завидным постоянством. Доселе лишь три раза Мексика не проходила квалификационное «сито» чемпионатов мира.

Однако, несмотря на статус постоянного участника турнира и имея яркий атакующий стиль игры и настоящих футбольных звезд, мексиканцы не могут порадовать участием в поздних стадиях плей-офф ЧМ. Наивысшим достижением сборной Мексики на Мундиалях есть выход в четвертьфинал. Таковых было два: в 1970 и 1986 годах.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Сборной Мексики руководит тренер, родившийся в Чили, но имеющий гражданство Аргентины. Все это о Херардо Мартино. Еще этот специалист известен тем, что в свое время (в 2013-2014 годах) работал с «Барселоной». Правда, безуспешно.

Имя себе Мартино по прозвищу «Тата» добыл в качестве футболиста «Ньюэллс Олд Бойз». Болельщики клуба назвали его лучшим игроком в истории команды.

В качестве тренера Мартино не имеет подобных трофеев или титулов. Тем не менее, на своем континенте он весьма уважаемая личность. Дон Херардо до назначения на пост главного тренера сборной Мексики возглавлял национальные команды Парагвая и Аргентины. В этих же странах он работал и на клубном уровне. Кроме того, в его послужном списке есть краткосрочная командировка в американскую МЛС, где он возглавлял «Атланту Юнайтед».

Сборную Мексики возглавляет с 2019 года. С этой командой он стал обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Ирвинг Лосано

По-настоящему широкий футбольный мир открыл для себя Ирвинга Лосано на прошлом Мундиале. Там мексиканцы сыграли в одной группе с действующими на тот момент чемпионами мира – немцами. Именно в игре против Бундестим Лосано забил победный гол. Да и вообще стал лучшим игроком того поединка.

После ЧМ-2018 карьера Ирвинга пошла вверх. Его сватали во многие европейские топ-клубы, но нидерландский ПСВ, за который тогда выступал полузащитник, не захотел его отпускать.

Тем не менее, в 2019-м Лосано все равно сменил клубную прописку. За 45 миллионов евро он перешел в итальянский «Наполи», в котором весьма оперативно освоился и стал одним из лидеров команды.

А первые шаги в «большом» футболе Лосано делал в «Пачуке» – гранде мексиканского футбола. С этим клубом он выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ, стал лучшим бомбардиром турнира. С «Пачуки» он попал и в национальную сборную. И сейчас без этого быстрого и универсального атакующего полузащитника невозможно представить «трехцветных».

Заявка

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Мексика – Польша (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

26 ноября

Аргентина – Мексика (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

30 ноября

Саудовская Аравия – Мексика (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

Прогноз: третье место

АРГЕНТИНА

Аргентинцы квалифицировались на чемпионат мира сквозь «сито» отбора южноамериканской футбольной конфедерации. Особых проблем на пути в Катар у подопечных Скалони не было.

Уже после половины турнирного пути было понятно, что «альбиселесте» будут на Мундиале. В итоге они заняли второе место. После Бразилии. И оторвавшись существенно от ставшего третьим Уругвая (сразу на 11 пунктов).

Болельщики привыкли, что сборная Аргентины – не только постоянный участник мировых форумов, но и один из его грандов. Однако так было не всегда. Стартовали они с места в карьер: на первом Мундиале – в 1930 году, аргентинцы заняли второе место. Но дальше было затишье.

Настоящего аргентинского «взрыва» пришлось ждать почти полвека. Но ожидания того стояли. На ЧМ-1978 Аргентина впервые в своей истории стала чемпионом мира. И вот с тех пор эту команду и считают фаворитом главного футбольного турнира.

В 1986 году Аргентина, ведомая великим Марадоной, снова стала чемпионом мира. Далее были два проигранных финала – в 1990-м и 2014-м. На минувшем Мундиале аргентинцы ограничились выходом в 1/8 финала.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Уже четыре года сборную Аргентины возглавляет местный специалист Лионель Скалони. Для этой национальной команды четыре года на «электрическом стуле» - очень большой срок.

Но, несмотря на довольно молодой возраст – 44 года – Скалони успел завоевать не только уважение среди коллег и футболистов, но и титулы. Точнее, титул. В минувшем году в финале чемпионата Южной Америки Аргентина победила Бразилию (1:0). И завоевала первый с 1993 года международный трофей. Перед этим, двумя годами ранее, под руководством Скалони аргентинцы стали третьими на континентальном первенстве.

А начинал Скалони свою карьеру в национальной сборной в качестве ассистента Сампаоли. После отставки Хорхе, в августе 2018-го, Скалони был назначен исполняющим обязанности наставника «альбиселесте». В конце ноября того же года возглавил команду на полноценной основе.

Недавно Лионель продлил контракт со сборной до середины 2026 года.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Данный пункт обязательно нуждается в корректировке: не просто лидер, а Бог. Аргентинский Бог. Как вы понимаете, там он сейчас один такой: Лионель Месси.

Нынешнее поколение футбольных болельщиков (да и не только оных) небезосновательно считает Лео лучшим футболистом всех времен. И что-то в таком определении точно есть. Семь «Золотых мячей» (индивидуальный титул лучшего футболиста мира), четыре победы в Лиге чемпионов, Олимпийский чемпион, чемпион Южной Америки, чемпион мира среди молодежных сборных. Ну и еще целая россыпь командных и индивидуальных призов, тягаться с которыми смогут лишь единицы.

Однако для того, чтобы Месси «законодательно», официально мог считаться лучшим футболистом мира вне временных рамок, нужно всего малость – выиграть Мундиаль. В 2014-м Лео был как никогда близок к этому, но в финале его Аргентина уступила Германии.

В Катаре будет последний шанс для Лео выиграть чемпионат мира. Он уже заявил, что данный мировой форум станет для него последним в карьере. И он сделает все и даже больше, чтобы войти в историю воистину великим. И превзойти еще одну аргентинскую легенду - Марадону.

Заявка

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси (ПСЖ).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

22 ноября

Аргентина – Саудовская Аравия (12:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

26 ноября

Аргентина – Мексика (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

30 ноября

Польша – Аргентина (21:00 по киевскому времени «Стадион 974»)

Прогноз: первое место

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