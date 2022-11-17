ЧМ-2022. Группа В: последние шансы Саутгейта и Бэйла, битва Ирана с США

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Мы продолжаем знакомить читателей с участниками финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре. На очереди – четыре команды, составляющие группу В…

АНГЛИЯ

Сборная Англии всего один раз в истории становилась чемпионом мира. Произошло это в уже весьма далеком 1966 году, когда турнир проходил на родном для «Трех львов» Туманном Альбионе. С тех пор англичане часто входят в когорту потенциальных фаворитов на топ-турнирах, однако ничего серьезного выиграть им не удается. Более того, начиная с 1996 года, когда «Три льва» стали полуфиналистами чемпионата Европы, эта команда на крупных международных турнирах, скорее, регулярно расстраивала своих почитаталей, нежели наоборот.

В лучшую сторону ситуация начала меняться только в последние годы. В частности, на ЧМ-2018 англичане дошли до полуфинала, где уступили в дополнительное время хорватам (1:2), после чего проиграли еще и Бельгии (0:2) в поединке за третье место. Спустя год Англия завоевала третье место в дебютном розыгрыше Лиги наций, а летом минувшего года дошла до финала чемпионата Европы, где лишь в серии пенальти вновь-таки проиграла, однако теперь уже итальянцам.

На ЧМ-2022 в Катар Англия привычно едет в статусе одного из фаворитов турнира. Состав «Трех львов», по оценкам Международного центра спортивных исследований (CIES), является самым дорогостоящим среди всех участников грядущего мундиаля. В частности, оценочная стоимость всех футболистов сборной Англии составляет 1,499 миллиарда евро, в то время как у ближайших преследователей – Бразилии и Франции – несколько меньше – 1,455 и 1,337 миллиарда евро соответственно.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

С конца сентября 2016 года сборную Англии возглавляет Гарет Саутгейт. Этот 52-летний специалист начинал наставнический путь в «Мидлсбро» летом 2006-го, где отработал три сезона, а затем был уволен. После «Боро» Саутгейт более чем на год оказался невостребованным, что побудило его принять предложение Футбольной ассоциации стать координатором молодежных команд английского футбола. Впоследствии Гарет возглавил сборную Англии U-21, а через три года, когда пост коуча главной команды страны покинул Рой Ходжсон, а его сменщик Сэм Эллардайс из-за скандала не задержался у руля «Трех львов» надолго, место коуча было отдано на откуп именно Саутгейту.

Надо сказать, что именно при Саутгейте сборная Англии вновь стала реальной силой не только на европейском континенте, но и во всем мировом футболе. О достаточно серьезных достижениях «Трех львов» на последних чемпионате мира, Лиге наций и чемпионате Европы мы упоминали выше, хотя никаких значимых трофеев команда с Саутгейтом во главе на Туманный Альбион пока не привезла.

Также стоит выделять, что Саутгейт продемонстрировал существенную тактическую гибкость при работе с главной командой страны. Если на ЧМ-2018 «Три льва» преимущественно играли по схеме 3-5-2, то в последние годы она конвертировалась в расстановку с номинальной четверкой защитников – 4-3-3 или 4-2-3-1. Что правда, в экспертной среде все чаще можно попасть на мысль о том, что нынешняя сборная Англии ничем не способна удивить соперника с точки зрения тактического рисунка. Вистов критике добавляет и 6-матчевая безвыигрышная серия (3 ничьи и 3 поражения), с которой англичане подходят к старту на ЧМ-2022. Эти неудачи уже стоили «Трем львам» места в элит-группе Лиги наций, а самого Саутгейта не критиковал разве что ленивый. Дошло до того, что Гарет заявил о готовности к отставке, которая может произойти в случае невыигрыша британской командой турнира в Катаре.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Сложно выделять одного футболиста в команде, где собрана целая россыпь звезд европейского и мирового футбола, однако лидером нынешней сборной Англии можно смело называть 29-летнего центрфорварда Гарри Кейна. Представитель «Тоттенхэма» как в клубе, так и в национальной команде приучил к шикарной результативности. В частности, на текущий момент на его счету 51 забитый мяч в 75 поединках за «Трех львов».

Кейн – это игрок, от настроения и результативности которого во многом будет зависеть успех Англии на турнире в Катаре. Неслучайно букмекеры называют этого нападающего одним из фаворитов в борьбе за «Золотую бутсу» турнира. Тем более, что на предыдущем мундиале в 2018 году именно Гарри с 6 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром соревнования.

Стоит выделять также тот факт, что Кейн оказался лучшим голеадором европейской квалификации на ЧМ-2022. В 8 поединках форвард забил 12 мячей, чего оказалось достаточно, чтобы в очередной раз оказаться на вершине бомбардирской гонки. Получится ли у Кейна вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата мира, но уже на турнире в Катаре? Посмотрим, но шансы у Гарри на это довольно неплохие…

Заявка

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз (« Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Решфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

21 ноября

Англия – Иран (15:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

25 ноября

Англия – США (21:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Байт»)

29 ноября

Уэльс – Англия (21:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

Прогноз на групповой этап: первое место

ИРАН

Сборная Ирана готовится в шестой раз в истории стартовать на чемпионатах мира. До этого «Персидским леопардам» никогда не удавалось выйти из группы в плей-офф мундиаля, и, откровенно говоря, вряд ли нечто подобное «светит» представителю Азии на этот раз, даже несмотря на то, что турнир пройдет относительно неподалеку – в Катаре.

Свою путевку в Катар иранцы добыли достаточно уверенно. В азиатской квалификации «Персидские леопарды» легко преодолели первый групповой этап, заняв первое место, а затем также без особых проблем финишировали на первом месте в группе уже во втором групповом раунде отбора.

Надо сказать, что благодаря жребию уже на групповой стадии зрители смогут увидеть один из, пожалуй, наиболее долгожданных поединков этого мундиаля. Таковым станет матч, в котором Иран сыграет против США. Этой игре обязетельно будет сопутствовать политическая подоплека, так как дипломатические отношения между государствами до сих пор не восстановлены после разрыва в 1980 году. Интересно, что с тех пор Иран и США однажды уже встречались между собой в официальных играх – было это на ЧМ-1998 во Франции, и тогда представитель Азии добыл победу на последних минутах со счетом 2:1.

Еще стоит отмечать тот факт, что Иран вообще мог быть буквально в последний момент «снят» с турнира. По крайней мере, об этом ФИФА просил ряд выдающихся деятелей Ирана, включая лучшего футболиста этой страны всех времен Али Даеи, но главный футбольный орган планеты во главе с Джанни Инфантино в очередной раз проявил колоссальную толерантность к нарушениям прав человека, которые в последнее время регулярно фиксируются в Иране. К слову, Даеи рискует за свою позицию расстаться с жизнью – по крайней мере, его уже арестовали, признали виновным и вынесли смертный приговор…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

На чемпионат мира в Катар сборную Ирана, как и четыре года назад, везет экс-ассистент Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Карлуш Кейруш. Примечательно, что на ЧМ-2018 «Персидские леопарды» под руководством португальца финишировали на третьем месте в группе с Португалией, Испанией и Марокко, после чего наставник провел на своей должности чуть больше шести месяцев, а затем ушел, возглавив вскоре национальную команду Колумбии.

Отбор на ЧМ-2022 Иран прошел под руководством других наставников, но в сентябре нынешнего года на пост коуча вернулся Кейруш. 69-летний специалист прекрасно знаком с «Персидскими леопардами», а потому никакого дополнительного риска со стороны Федерации футбола Ирана при таком кадровом решении не было.

Стилистически Кейруш не стал что-либо менять. Ныне Иран практикует схему 4-1-4-1, хотя ранее при работе с этой командой предпочитал более традиционные 4-5-1 или 4-3-3. Кадровый выбор у португальского тренера не настолько обширен, чтобы изобретать велосипед, а потому Иран старается действовать максимально прагматично и просто. Например, в недавнем спарринге против Никарагуа (1:0) иранцы поровну с оппонентом владели мячом, и даже реже соперника пробивали по воротам (10 ударов против 11), а ведь на ЧМ-2022 «Персидским леопардам» придется сыграть с куда более мощными оппонентами, нежели сборная Никарагуа.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Азмун

Звезд первой величины в нынешней сборной Ирана, откровенно говоря, практически нет. Выделить можно только 30-летнего форварда «Порту» Мехди Тареми и его 27-летнего коллегу по амплуа Сердара Азмуна, представляющего «Байер».

Именно Азмуна можно называть лидером этой сборной Ирана. В стане «Персидских леопардов» футболист, который в январе нынешнего года сменил чемпионат страны 404 на немецкую Бундеслигу, имеет весьма пристойную результативность. В 65 матчах Азмун отличился 41 забитым мячом, хотя в финальных стадиях чемпионатов мира забивать ему пока не удавалось (в 2018-м в трех матчах Сердар не отличился ни одном результативным действием).

Далеко не факт, что Азмуну удастся проявить все свои лучшие качества и на турнире в Катаре. Все из-за повреждения, которое Сердар получил буквально за месяц до старта ЧМ-2022. Иранский форвард повредил мышцу икры на правой ноге во время поединка групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту», что вывело его из строя на 6-7 недель. Неизвестно, в каком физическом состоянии Азмун вернется на поле, а потому не исключено, что как минимум на старте турнира отдуваться в атаке за себя и за того парня придется исключительно Тареми.

Заявка

Вратари: Алиреза Беиранванд («Персеполис»), Амир Абедзаде («Понферрадина»), Хоссейн Хоссейни («Эстеглал»), Паям Ниазманд («Сепахан»).

Защитники: Маджид Хоссейни («Трабзонспор»), Хоссейн Канаани («Аль-Ахли»), Шоджа Халилзаде («Аль-Ахли»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Араби»), Садег Мохаррами («Локомотива» Загреб), Милад Мохаммади («Гент»), Эхсан Хаджсафи (АЕК), Рамин Резаэян («Персеполис»), Аболфазл Джалали («Эстеглал»).

Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Вайле»), Али Карими («Кайсериспор»), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахи»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд»), Али Голизаде («Шарлеруа»), Мехди Тораби («Персеполис»).

Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Карим Ансарифард (АЕК).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

21 ноября

Англия – Иран (15:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

25 ноября

Уэльс – Иран (12:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

29 ноября

Иран – США (21:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

США

Традиционный футбол так и не стал в США настолько культовым видом спорта, как баскетбол, хоккей или американский футбол. Впрочем, в последние десятилетия эта игра набирает популярность, что заставляет инвесторов щедро вкладывать средства в создание и развитие клубов, улучшение инфраструктуры, приглашение известных футболистов и тренеров. Все это приводит к росту популярности занятий футболом среди подрастающего поколения, а вместе с тем – и к появлению новых талантов.

На текущий момент сборная США поучаствовала в 10 из 21 состоявшихся чемпионатах мира. Наивысшим достижением «янки» номинально считается третьем место на ЧМ-1930, однако тот турнир был первым и во многом экспериментальным, да и судьба матча именно за «бронзу» на нем окутана практически легендами. С тех пор дальше всего по турнирной сетке американцы проходили в 2002 году, когда добрались до четвертьфинала. А так их «излюбленной» стадией на турнире является либо групповой турнир, либо 1/8 финала.

Стоит также отметить, что сборная США не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, что случилось впервые с 1986 года, однако с отбором на турнир в Катаре у «янки» проблем уже не возникло. Также американцы будут представлены и на ЧМ-2026, поскольку их команда вместе с Канадой и Мексикой выступит там в статусе хозяев первенства.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Грегг Берхалтер

С 2018 года сборную США возглавляет местный специалист Грегг Берхалтер. В бытность футболистом он выступал на позиции центрального защитника, и поиграл в Европе за нидерландские «Зволле», «Спарту» и «Камбюр», английский «Кристал Пэлас», а также немецкие «Энерги» и «Мюнхен 1860». В 2011 году Грегг завершил карьеру, избрав тренерский путь. Однако в Европе ему пока удалось поработать полтора года со шведским «Хаммарбю», после чего он вернулся в США, где на протяжении пяти лет возглавлял «Коламбус Крю».

За практически четыре года во главе сборной США Берхалтер успел выиграть с командой два соревнования – премьерный розыгрыш Лиги наций КОНКАКАФ, который состоялся в сезоне-2019/20, а также Золотой кубок КОНКАКАФ в 2021 году. Поэтому в Катар сборная США едет в статусе сильнейшей команды Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Базовой схемой для Берхалтера в сборной США является 4-3-3. Ее некоторые аналитики называют авантюрной, поскольку «янки» априори не будут считаться фаворитами в матчах финальной стадии чемпионата мира, особенно на стадии плей-офф, если туда пробьются, но с любым оппонентом все равно попытаются, прежде всего, играть в атакующий футбол, а не закрываться, терпеливо выжидая немногочисленные возможности впереди. Фланговые защитники американцев часто подключаются к атакам, а сама команда старается дорожить мячом, но не ради статистического контроля, а с целью максимально эффективно действовать в завершающих стадиях атаки.

Для Берхалтера ЧМ-2022 станет наивысшей точкой в тренерской карьере. Ранее на таком уровне тренер возможности руководить командой не имел, да и вообще его можно отчасти называть «изоляционистом», потому что к 49 годам Грегг почти весь свой опыт на этом поприще приобрел сугубо в США. Поэтому турнир в Катаре станет своеобразной витриной не только для ряда футболистов «янки», но и для их главного тренера…

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Нынешняя сборная США, вероятно, обладает сильнейшим составом за всю свою историю. На ЧМ-2022 едет команда, состоящая из целого ряда очень качественных исполнителей, имеющих богатый опыт выступлений в топовых командах и турнирах европейского континента. Это хорошо подготовленные физически и тактически игроки, из которых Берхалтеру предстоит «слепить» нечто особенное, благодаря чему «янки» могут претендовать как минимум на повторение успеха своих предшественников, который случился в Японии и Южной Корее двадцать лет назад.

На фоне Тимоти Веа, Сержиньо Деста, Уэстона Маккенни, Джоша Сарджента и Джованни Рейны все-таки выделяется фигура 24-летнего правого вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Именно его можно называть лидером нынешних «янки». К своему возрасту хавбек имеет за плечами 52 поединка и 21 забитый мяч в составе национальной команды. Несмотря на то, что в нынешнем сезоне в рядах «Челси» Пулишич является лишь футболистом ротации, его значимость для сборной США остается колоссальной.

Неслучайно перед чемпионатом мира в Катаре Берхалтер очень лестно высказался о Пулишиче, подчеркнув, что именно на этого игрока возлагает особые надежды: «Кристиан невероятно работает с мячом. Он один из самых креативных игроков в мире. Имея в составе Пулишича, мы можем рассчитывать на его энергию, его давление, его лидерство. Думаю, что он может провести выдающийся чемпионат мира».

Заявка

Вратари: Итан Хорват («Лутон Таун»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Сержиньо Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм»), Антони Робинсон («Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах), ДеАндре Йедлин («Интер Майами»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Тайлер Адамс («Лидс Юнайтед»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джио Рейна («Боруссия Дортмунд»), Джош Сарджент («Норвич Сити»), Тим Веа («Лилль»), Хаджи Райт («Антальяспор»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

21 ноября

﻿США – Уэльс (21:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

25 ноября

Англия – США (21:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Байт»)

29 ноября

Иран – США (21:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

Прогноз на групповой этап: второе место

УЭЛЬС

Сборная Уэльса лишь второй раз в истории сыграет на чемпионатах мира. Впервые валлийцы попали на мундиаль в 1958 году, причем сразу же вышли в плей-офф, где на стадии четвертьфинала минимально уступили (0:1) будущему чемпиону Бразилии. О том, как Уэльс добывал путевку на турнир в Катаре украинским болельщикам вряд ли стоит напоминать, ведь именно «сине-желтых» в финале плей-офф европейской квалификации валлийцы и обыграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко…

Примечательно, что с тех пор сборная Уэльса провела пять матчей в рамках Лиги наций, и ни в одном из них не ощутила радость победы (1 ничья при 4 поражениях). По этой причине валлийцы вылетели из дивизиона А Лиги наций, но вряд ли это оказалось для них большим разочарованием, чем потенциальный очередной невыход на чемпионат мира в момент, когда в рядах команды выступает столь сильный игрок как Гарет Бэйл.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Пейдж

Наставником сборной Уэльса является 48-летний Роберт Пейдж. С августа 2019 года специалист работал ассистентом главного тренера валлийцев Райана Гиггза, а после того, как у легенды «Манчестер Юнайтед» начались проблемы с законом, Пейджу доверили исполнять обязанности главного тренера национальной сборной. В таком статусе Роберт оставался полтора года, прежде чем его окончательно утвердили полноценным главным тренером команды, а Гиггз юридически оформил свой уход в связи с необходимостью защищаться в рамках уголовного дела.

Более подробно о Пейдже, ситуации вокруг Гиггза, а также тактике, которую валлийцы предпочитают использовать в своих матчах, Sport.ua рассказывал несколько месяцев назад, когда представлял сборную Уэльса в качестве соперника национальной команды Украины. С тех пор в этих аспектах ничего существенно не поменялось, кроме того, что Пейдж получил полноценный контракт.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Несмотря на то, что в нынешней сборной Уэльса присутствует ряд перспективных молодых исполнителей вроде Неко Уильямса или Бреннана Джонсона, чья оценочная трансферная стоимость превышает 20 миллионов евро, безоговорочной звездой № 1 команды и ее лидером остается 33-летний Гарет Бэйл.

Летом нынешнего года в карьере Бэйла наступили долгожданные перемены – он покинул «Реал» и решил податься за океан, где подписал однолетнее соглашение с «Лос-Анджелесом». В МЛС валлиец наверняка рассчитывал получать как можно больше игровой практики, чтобы во всеоружии подойти к финальной части чемпионата мира в Катаре, однако жизнь внесла коррективы в планы Гарета, и тот, пусть и выходил на поле практически в каждом поединке, но оказался лишь игроком ротации.

Что правда, даже такой статус не помешал Бэйлу сыграть ключевую роль в историческом и триумфальном для «Лос-Анджелеса» завершении сезона, когда клуб, история которого насчитывает всего восемь лет, впервые стал чемпионом МЛС. Подробнее обо всем этом Sport.ua уже достаточно подробно рассказывал в рамках отдельного материала…

Заявка

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон Таун»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бернли»).

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Гарри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон Таун»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес ФК»).

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

21 ноября

﻿США – Уэльс (21:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

25 ноября

Уэльс – Иран (12:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

29 ноября

Уэльс – Англия (21:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

Прогноз на групповой этап: третье место

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