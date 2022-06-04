Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса

Преодолев сопротивление сборной Шотландии (3:1), национальная команда Украины в финале плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2022 сыграет против достаточно загадочного для многих украинских болельщиков оппонента – Уэльса, который в футболе не хватал звезд с неба, однако ныне имеет весьма крепкий состав, чтобы пробиться в финальную часть чемпионатов мира впервые с уже очень далекого 1958 года.

Что собой представляет сборная Уэльса в настоящий момент и кто является в ней главными звездами на поле? Давайте выяснять прямо сейчас…

Тренер

Самое интересное в сборной Уэльса начинается уже с персоны главного тренера. Де-юре им является легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, который еще в январе 2018 года подписал соответствующий контракт, однако де-факто ныне обязанности коуча валлийцев исполняет номинальный ассистент Гиггза 47-летний Роберт Пейдж.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Пейдж

Почему происходит такая неразбериха? Ситуация заключается в том, что Гиггза еще в конце 2020 года обвинили в нападении на девушку с нанесением телесных повреждений. В апреле 2021 года, буквально накануне старта команды в финальной части Евро-2020, Футбольная ассоциация Уэльса из-за указанного скандала и нежелания подмочить репутацию национальной сборной приняла решение об отстранении Гиггза от выполнения обязанностей главного тренера команды на континентальном первенстве. Так у руля валлийцев де-факто оказался Пейдж, который продолжает исполнять эти обязанности и по сей день, так как ситуация вокруг Гиггза все еще остается не закрытой.

Роберт Пейдж не является очень известным в футбольном мире персонажем. В бытность футболистом он преимущественно играл за родной для него «Уотфорд», а после завершения карьеры подался тренировать, причем сперва в качестве ассистента. Самостоятельно Пейдж успел поработать главным тренером только в «Порт Вейле» и «Нортгемптон Тауне», после чего ушел в юношеский и молодежный футбол, выполняя функции наставника сборных Уэльса U-17, U-19 и U-21. В августе 2019-го Райан Гиггз позвал Пейджа к себе в тренерский штаб в главную команду страны и Роберт с удовольствием принял этот вызов.

Звезда первой величины

Нет смысла искать кого-то в этой команде более известного, чем 32-летний Гарет Бэйл. Этот валлиец стал культовой фигурой на родине еще в бытность выступлений за «Тоттенхэм», а после переезда в сентябре 2013 года в мадридский «Реал» за рекордные на тот момент 101 миллион евро, и вовсе превратился в мировую звезду топ-калибра.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Увы, в «Реале» карьере Бэйла не сложилась так, как ее представляли ярые фанаты этого игрока. Частые травмы мешали Гарету полноценно сфокусироваться на футболе, а в какой-то момент он и вовсе поставил «Реал» на третье место в списке своих интересов после родного Уэльса и гольфа. Тогда вокруг подобного заявления Бэйла возник серьезный скандал, который во многом испортил отношения между игроком и руководством клуба, а также с фанатами «бланкос».

В сезоне-2021/22 Бэйл привычно много времени проводил в лазарете «Реала», и в итоге сыграл за мадридцев лишь в 7 матчах в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом. Однако, несмотря на это, Бэйл будет готов помочь Уэльсу против Украины, и об этом уже заявил Роберт Пейдж.

Для сборной Уэльса фигура Гарета Бэйла настолько же знаковая, как для Украины фигура Андрея Шевченко. Пускай валлиец не выигрывал «Золотой мяч», что удавалось украинцу, однако в активе Гарета зато сразу 5 побед в Лиге чемпионов УЕФА с «Реалом» - феноменальный показатель! Поэтому в Уэльсе на Бэйла возлагают колоссальные надежды, да и сам футболист крайне хочет попасть на чемпионат мира, ведь для него это наверняка последний шанс – Гарету в средине июля исполнится уже 33 года…

Лидеры команды

Помимо Бэйла в сборной Уэльса есть и другие известные и яркие футболисты. Прежде всего, выделять стоит Аарона Рэмзи, Бена Дэвиса и Дэниела Джеймса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

31-летний центральный полузащитник Аарон Рэмзи сезон начинал в «Ювентусе», однако зимой на правах аренды был отдан в шотландский «Рейнджерс», с которым не сумел защитить чемпионский титул в домашней лиге, однако добрался до финала Лиги Европы, где лишь в серии пенальти уступил франкфуртскому «Айнтрахту». Рэмзи – это, безусловно, очень сильный футболист, но его лучшие годы, кажется, уже далеко позади. Вот и за «Рейнджерс» он не блистал, и в финале Лиги Европы появился на поле лишь на 118-й минуте, причем оказался единственным игроком на поле, который не смог реализовать свою попытку в серии послематчевых пенальти. Неудача Рэмзи стала фатальной для «Рейнджерс», да и в «Ювентусе» ныне не горят сохранять валлийца в составе на будущее, несмотря на контракт до лета 2023 года…

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Дэвис

29-летний Бен Дэвис последние восемь лет выступает в рядах «Тоттенхэма», успев наиграть за «шпор» уже под три сотни поединков. Это очень опытный и качественный защитник, способный сыграть как слева, так и в центре. Для сборной Уэльса Дэвис – невероятно важная фигура, а потому нет сомнений, что с Украиной этот бек объявится в стартовом составе и «попьет кровушки» у наших форвардов и атакующих полузащитников.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэниел Джеймс

Наконец, 24-летний Дэниел Джеймс является представителем новой генерации футбольных талантов Уэльса. В 2019 году из «Суонси» он за 18 миллионов евро перебрался в «Манчестер Юнайтед», где ему поначалу выдавали огромные авансы, но воплотить их в жизнь молодому вингеру так и не удалось. Стать вторым Райаном Гиггзом в глазах завсегдатаев «Олд Траффорд» оказалось невероятно сложной задачей, и летом минувшего года Джеймс ушел в «Лидс», попутно дав «Юнайтед» прилично заработать на своем трансфере, ведь «павлины» расстались с 29 миллионами евро. В сезоне-2021/22 у Джеймса была регулярная игровая практика в своем клубе, которую он также получает и в национальной сборной. Этого игрока однозначно стоит опасаться, особенно, если он поймает кураж. В другой ситуации есть шанс, что Джеймс в какой-то момент сникнет и буквально растворится на поле.

Путь в плей-офф квалификации

В плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2022 сборная Уэльса вышла из группы Е. Там валлийцы выступили достаточно качественно, пропустив вперед лишь однозначного фаворита в лице бельгийцев. Именно Бельгия на самом старте цикла нанесла Уэльсу единственное поражение на групповой стадии (1:3). После этого подопечные Пейджа более не проигрывали, в том числе одолев дома Чехию (1:0), разбив в пух и прах Беларусь (5:1) и сыграв вничью в заключительном туре с теми же бельгийцами (1:1). Что правда, родные стены никак не помогли Уэльсу вскрыть оборону Эстонии, от чего матч против прибалтов завершился неожиданной нулевой ничьей.

В итоге Уэльс на одно очко в группе обошел чехов, которые, впрочем, также квалифицировались в плей-офф, но через Лигу наций. В полуфинальном матче валлийцы еще в марте неожиданно для многих, но в принципе по делу, обыграли крепкую сборную Австрии (2:1), что и позволило команде Пейджа выбраться в финал и теперь сыграть против Украины.

Схема игры

В последних матчах Пейдж явственно задействует расстановку в тремя центральными защитниками. Она может легко трансформироваться как в 3-5-2, так и в 5-3-2 за счет гибкой игры фулбеков, то ли выдвигающихся вперед, то ли, наоборот, садящихся чуть ближе к своим воротам.

Getty Images/Global Images Ukraine

Практически никогда Уэльс не стремится контролировать мяч. Скорее, эта команда постарается сама отдать мяч сопернику, чтобы затем при его ошибках и перехватах стараться максимально быстро переходить к своим атакам. Обратить внимание стоит на особую привязанность валлийцев к лонгболлам – за последний календарный год в матчах сборной Уэльса в среднем 12,5% передач были длинными. У Украины, для сравнения, этот показатель равен лишь 7,9%, хотя многие обозреватели считают стиль игры нашей команды при Александре Петракове незатейливым, что несколько обижает главного тренера «сине-желтых».

Стоит выделять и общую работоспособность сборной Уэльса. Ее игроки отлично участвуют в единоборствах, стараются максимально часто устраивать перехваты мяча, но к чрезмерно активному прессингу прибегают не так часто. Например, с австрийцами показатель PPDA у валлийцев был равен 34,1 против 5 у соперника, а счет на табло оказался 2:1 в пользу британцев.

Поэтому игровой стиль Уэльса может оказаться максимально неудобным для Украины. Помимо трех центральных защитников, пройти которых будет отнюдь непросто, эта команда еще и не стремится к излишнему риску. В какой-то степени матч может напоминать пословицу «нашла коса на камень», особенно, если Петраков также решит перестраховаться и не лезть на рожон. В этой ситуации решить исход противостояния могут отдельные персоналии, и здесь будет любопытно оценить, кто окажется сильнее в конкретный вечер – Бэйл или Ярмоленко, Джеймс или Цыганков…

История противостояний

История противостояний сборных Уэльса и Украины к настоящему моменту насчитывает, если так можно выразиться, три отдельных страницы. На официальном уровне сборные пересекались в отборе на ЧМ-2002, и тогда оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. А весной 2016 года на НСК «Олимпийский» Украина в товарищеском матче обыграла Уэльс со счетом 1:0, причем автором победного мяча стал Андрей Ярмоленко, который до сих пор остается лидером «сине-желтых», и также, как и Бэйл, мечтает принять участие в финальной части розыгрыша чемпионата мира…