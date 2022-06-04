«Бэйл готов сыграть с Украиной». Главная звезда Уэльса хочет на ЧМ-2022

Вингер Гарет Бэйл, который по итогам сезона покинул «Реал», находится в нормальных кондициях и готов сыграть против Украины.

Ранее Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен получили отдых и пропустили матч Лиги наций, чтобы подготовиться к поединку отбора ЧМ-2022.

«План был в том, чтобы дать им отдохнуть перед игрой с Украиной. Мы попросили наших топ-футболистов быть в лучшей форме. Тот же Гарет Бэйл это понимает, от плана мы не отклонились».

«Он готов. И мои футболисты никогда меня не подводили», - сказал тренер сборной Уэльса Роб Пейдж.

При этом многие эксперты были удивлены, что Бэйлу нужен отдых, ведь за весь сезон он сыграл всего 7 матчей.