«Бэйл готов сыграть с Украиной». Главная звезда Уэльса хочет на ЧМ-2022
Игровой практики в сезоне у Гарета было мало
Вингер Гарет Бэйл, который по итогам сезона покинул «Реал», находится в нормальных кондициях и готов сыграть против Украины.
Ранее Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен получили отдых и пропустили матч Лиги наций, чтобы подготовиться к поединку отбора ЧМ-2022.
«План был в том, чтобы дать им отдохнуть перед игрой с Украиной. Мы попросили наших топ-футболистов быть в лучшей форме. Тот же Гарет Бэйл это понимает, от плана мы не отклонились».
«Он готов. И мои футболисты никогда меня не подводили», - сказал тренер сборной Уэльса Роб Пейдж.
При этом многие эксперты были удивлены, что Бэйлу нужен отдых, ведь за весь сезон он сыграл всего 7 матчей.
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