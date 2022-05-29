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  4. Ювентус хочет расторгнуть контракт с Рэмзи
Италия
29 мая 2022, 12:56 |
387
0

Ювентус хочет расторгнуть контракт с Рэмзи

Это необходимо для подписания Поля Погба

29 мая 2022, 12:56 |
387
0
Ювентус хочет расторгнуть контракт с Рэмзи
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

«Ювентус» намерен в ближайшее время расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмзи. Это необходимо для того, чтобы подписать свободным агентом Поля Погба.

Рэмзи вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в составе «Рейнджерс». На счету 31-летнего валлийца 2 гола и 1 ассист в 13 матчах за шотландский клуб во всех турнирах.

В «Ювентус» Рэмзи перешел летом 2019 года на правах свободного агента из «Арсенала».

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Источник Tuttosport
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