Италия29 мая 2022, 12:56 |
387
0
Ювентус хочет расторгнуть контракт с Рэмзи
Это необходимо для подписания Поля Погба
29 мая 2022, 12:56 |
387
0
«Ювентус» намерен в ближайшее время расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмзи. Это необходимо для того, чтобы подписать свободным агентом Поля Погба.
Рэмзи вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в составе «Рейнджерс». На счету 31-летнего валлийца 2 гола и 1 ассист в 13 матчах за шотландский клуб во всех турнирах.
В «Ювентус» Рэмзи перешел летом 2019 года на правах свободного агента из «Арсенала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2022, 15:35 5
У тренера очень большой контракт
Футбол | 29 мая 2022, 11:32 0
Коуч шотландцев выписал порцию комплиментов команде Александра Петракова
Футбол | 29.05.2022, 00:33
Футбол | 29.05.2022, 08:41
Хоккей | 28.05.2022, 20:48
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2022, 17:43 1
Футбол
29.05.2022, 07:56 3
28.05.2022, 11:11 3
29.05.2022, 00:25 1
28.05.2022, 21:32
28.05.2022, 14:30 10
28.05.2022, 09:39 13