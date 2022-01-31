ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус отдал своего хавбека в Рейнджерс

«Рейнджерс» официально объявили о подписании полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Такое решение 31-летнего валлийца продиктовано острой нехваткой игровой практики в «Ювентусе». В нынешнем сезоне он принял участие в 5 матчах во всех турнирах, и суммарно провел на поле всего 112 минут.

Рэмзи перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Арсенала» на правах свободного агента. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 5 миллионов евро. В январе игроком интересовались три клуба АПЛ.