Три клуба Английской Премьер-лиги претендуют на Рэмзи

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи, скорее всего, в ближайшее время покинет свой клуб.

Как сообщает источник, за 31-летнего футболиста ведут борьбу «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

Рыночная стоимость валлийского хавбека оценивается в 5 миллионов евро.

Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах — 3 в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рэмзи отказался переходить в «Бернли».