Три клуба Английской Премьер-лиги претендуют на Рэмзи

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи, скорее всего, в ближайшее время покинет свой клуб.
Как сообщает источник, за 31-летнего футболиста ведут борьбу «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».
Рыночная стоимость валлийского хавбека оценивается в 5 миллионов евро.
Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах — 3 в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Рэмзи отказался переходить в «Бернли».
Источник — talkSPORT
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