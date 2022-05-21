Ювентус согласовал трехлетний контракт с Погба
В Турине футболист будет получать 7.5 млн евро
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, этим летом вернется в «Ювентус» на правах свободного агента.
Итальянская пресса отмечает, что 29-летний игрок сборной Франции согласовал с туринским клубом 3-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год.
При этом вместе с бонусами сумма может вырасти до 10 млн за сезон.
Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.
Ранее стало известно, почему Погба отклонил предложение «Ман Сити».
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