Ювентус согласовал трехлетний контракт с Погба

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, этим летом вернется в «Ювентус» на правах свободного агента.

Итальянская пресса отмечает, что 29-летний игрок сборной Франции согласовал с туринским клубом 3-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год.

При этом вместе с бонусами сумма может вырасти до 10 млн за сезон.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

Ранее стало известно, почему Погба отклонил предложение «Ман Сити».