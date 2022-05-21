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  4. Ювентус согласовал трехлетний контракт с Погба
Италия
21 мая 2022, 12:14 |
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Ювентус согласовал трехлетний контракт с Погба

В Турине футболист будет получать 7.5 млн евро

21 мая 2022, 12:14 |
77
0
Ювентус согласовал трехлетний контракт с Погба
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, этим летом вернется в «Ювентус» на правах свободного агента.

Итальянская пресса отмечает, что 29-летний игрок сборной Франции согласовал с туринским клубом 3-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год.

При этом вместе с бонусами сумма может вырасти до 10 млн за сезон.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

Ранее стало известно, почему Погба отклонил предложение «Ман Сити». 

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Источник La Gazzetta dello Sport
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