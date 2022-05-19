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  4. Стало известно, почему Погба отклонил предложение Ман Сити
Англия
19 мая 2022, 23:47 |
691
1

Стало известно, почему Погба отклонил предложение Ман Сити

Хавбек «Манчестер Юнайтед» решил не переходить в стан принципиальных соперников

19 мая 2022, 23:47 |
691
1
Стало известно, почему Погба отклонил предложение Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

В начале мая в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Но в итоге французский хавбек предложение «Сити» отклонил.

Теперь стало известно, что у Погба действительно был на руках согласованный контракт с «Манчестер Сити», но в последний момент он отказался его подписывать. Он побоялся гнева фанатов «Манчестер Юнайтед», что значительно осложнило бы ему жизнь в городе.

После истечения контракта с «Красными дьяволами» Погба намерен покинуть Англию. Он близок к возвращению в «Ювентус».

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Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ювентус
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Источник The Times
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Tasha19
Ман Сіті Гріліша мало, то вони ще Погба хотіли підписати)))
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