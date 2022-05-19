Стало известно, почему Погба отклонил предложение Ман Сити

В начале мая в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Но в итоге французский хавбек предложение «Сити» отклонил.

Теперь стало известно, что у Погба действительно был на руках согласованный контракт с «Манчестер Сити», но в последний момент он отказался его подписывать. Он побоялся гнева фанатов «Манчестер Юнайтед», что значительно осложнило бы ему жизнь в городе.

После истечения контракта с «Красными дьяволами» Погба намерен покинуть Англию. Он близок к возвращению в «Ювентус».