Ювентус дает Погба 7.5 млн евро в год и ключевую роль в клубе

Туринский «Ювентус» сделал контрактное предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Как сообщает источник, клуб клуб предлагает футболисту контракт на три года с зарплатой в € 7,5 млн за сезон.

Также ожидается, что Погба получит в клубе ключевую роль и 10-й номер.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее хавбек сборной Франции уже выступал за «Ювентус» в 2012 – 2016 годах.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил1 мяч и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вскоре подпишет Анхеля Ди Марию.