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  4. Ювентус дает Погба 7.5 млн евро в год и ключевую роль в клубе
Италия
17 мая 2022, 15:13 |
305
0

Ювентус дает Погба 7.5 млн евро в год и ключевую роль в клубе

Француз близок к возвращению в Турин

17 мая 2022, 15:13 |
305
0
Ювентус дает Погба 7.5 млн евро в год и ключевую роль в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» сделал контрактное предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Как сообщает источник, клуб клуб предлагает футболисту контракт на три года с зарплатой в € 7,5 млн за сезон.

Также ожидается, что Погба получит в клубе ключевую роль и 10-й номер.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее хавбек сборной Франции уже выступал за «Ювентус» в 2012 – 2016 годах.

В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил1 мяч и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вскоре подпишет Анхеля Ди Марию.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Источник Sport.ua
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