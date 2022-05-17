Ювентус дает Погба 7.5 млн евро в год и ключевую роль в клубе
Француз близок к возвращению в Турин
Туринский «Ювентус» сделал контрактное предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Как сообщает источник, клуб клуб предлагает футболисту контракт на три года с зарплатой в € 7,5 млн за сезон.
Также ожидается, что Погба получит в клубе ключевую роль и 10-й номер.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее хавбек сборной Франции уже выступал за «Ювентус» в 2012 – 2016 годах.
В этом сезоне Погба сыграл 27 матчей за МЮ, забил1 мяч и сделал 9 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вскоре подпишет Анхеля Ди Марию.
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