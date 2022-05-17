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  4. Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Италия
17 мая 2022, 04:24 |
79
1

Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом

Вингер ПСЖ может перебраться в Италию

17 мая 2022, 04:24 |
79
1
Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный форвард ПСЖ Анхель Ди Мария этим летом покинет клуб. Ожидается, что 34-летний аргентинец может перейти в «Ювентус».

Контракт аргентинца с клубом истекает в конце сезона.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Ди Мария ведет переговоры с «Ювентусом» об однолетнем контракте на сумму 7 млн евро в год.

Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. 34-летний аргентинец активно ищет себе клуб на новый сезон.

В нынешнем сезоне на счету аргентинца 3 гола и 7 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Ди Мария хочет завершить карьеру в Аргентине.

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Ювентус Анхель Ди Мария ПСЖ Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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Віталій Ткачук
Фантастична ліва нога. Правда вік, і це Серія А, треба відпрацьовувати в захисті. Анхель може "пропасти" як Рібері.
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