Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом

Опытный форвард ПСЖ Анхель Ди Мария этим летом покинет клуб. Ожидается, что 34-летний аргентинец может перейти в «Ювентус».

Контракт аргентинца с клубом истекает в конце сезона.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Ди Мария ведет переговоры с «Ювентусом» об однолетнем контракте на сумму 7 млн евро в год.

Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. 34-летний аргентинец активно ищет себе клуб на новый сезон.

В нынешнем сезоне на счету аргентинца 3 гола и 7 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Ди Мария хочет завершить карьеру в Аргентине.