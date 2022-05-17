Ди Мария близок к заключению контракта с Ювентусом
Вингер ПСЖ может перебраться в Италию
Опытный форвард ПСЖ Анхель Ди Мария этим летом покинет клуб. Ожидается, что 34-летний аргентинец может перейти в «Ювентус».
Контракт аргентинца с клубом истекает в конце сезона.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, Ди Мария ведет переговоры с «Ювентусом» об однолетнем контракте на сумму 7 млн евро в год.
Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. 34-летний аргентинец активно ищет себе клуб на новый сезон.
В нынешнем сезоне на счету аргентинца 3 гола и 7 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Ди Мария хочет завершить карьеру в Аргентине.
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