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Ди Мария планирует завершить карьеру в Аргентине

Хавбек ПСЖ хочет вернуться в «Росарио Сентраль»

  • 29.03.2022 15:51
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Ди Мария планирует завершить карьеру в Аргентине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Звездный вингер ПСЖ Анхель Ди Мария хочет завершить карьеру в своем родном клубе – аргентинском «Росарио Сентраль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на отца футболиста.

Контракт Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона. Новое соглашение парижский клуб до сих пор не предлагал.

Летом Ди Мария может вернуться в свой первых европейских клуб, «Бенфику». А возвращение в «Росарио Сетраль» может состояться после нескольких сезонов в Португалии.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего Ди Марии 3 гола и 5 ассистов в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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