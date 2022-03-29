Ди Мария планирует завершить карьеру в Аргентине

Звездный вингер ПСЖ Анхель Ди Мария хочет завершить карьеру в своем родном клубе – аргентинском «Росарио Сентраль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на отца футболиста.

Контракт Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона. Новое соглашение парижский клуб до сих пор не предлагал.

Летом Ди Мария может вернуться в свой первых европейских клуб, «Бенфику». А возвращение в «Росарио Сетраль» может состояться после нескольких сезонов в Португалии.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего Ди Марии 3 гола и 5 ассистов в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах.