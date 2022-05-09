Погба отклонил предложение Манчестер Сити

Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента – его контакт истекает в конце нынешнего сезона. Ранее 29-летнему французскому хавбеку поступило предложение от «Манчестер Сити».

Однако Погба предложение «Манчестер Сити» отклонил. Об этом сообщают английские СМИ.

Интерес к Погба проявляют «Реал», ПСЖ и «Ювентус». Именно из этих клубов Погба будет выбирать свое следующее место работы.

В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.