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  4. Погба отклонил предложение Манчестер Сити
Англия
09 мая 2022, 19:17 |
441
0

Погба отклонил предложение Манчестер Сити

Французский хавбек продолжит карьеру в другом клубе

09 мая 2022, 19:17 |
441
0
Погба отклонил предложение Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента – его контакт истекает в конце нынешнего сезона. Ранее 29-летнему французскому хавбеку поступило предложение от «Манчестер Сити».

Однако Погба предложение «Манчестер Сити» отклонил. Об этом сообщают английские СМИ.

Интерес к Погба проявляют «Реал», ПСЖ и «Ювентус». Именно из этих клубов Погба будет выбирать свое следующее место работы.

В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Реал Мадрид ПСЖ Ювентус
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Источник The Athletic
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