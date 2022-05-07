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  4. Контроверсионный трансфер. Погба может перейти в Манчестер Сити
Англия
07 мая 2022, 09:38 |
275
0

Контроверсионный трансфер. Погба может перейти в Манчестер Сити

Француз может стать на «Олд Траффорд» еще более нежеланной персоной, чем сейчас

07 мая 2022, 09:38 |
275
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Контроверсионный трансфер. Погба может перейти в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба нынешним летом сменит клубную прописку, так как не желает оставаться на «Олд Траффорд».

Одним из ключевых претендентов на хавбека является «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Пеп Гвардиола считает, что Погба способен сыграть важную роль в его команде, а сам Поль находит возможность поработать с испанским коучем весьма интересной для себя.

«Манчестер Сити» готов предложить Погба 4-летний контракт с опцией продления еще на один сезон. При этом, французу придется пойти на определенное снижение зарплаты, в сравнении с той, которую он ныне получает в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается также, что «Манчестер Сити» оценивает Погба, как замену для ветерана Фернандиньо, выразившего желание завершить свой цикл в Англии и вернуться в родную Бразилию для завершения карьеры.

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Источник: Трансфер согласован! Холанд переходит в Манчестер Сити
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Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Сити трансферы АПЛ
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Источник The Guardian
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