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Чемпионат мира
26 сентября 2022, 18:51 |
129
0

«Мою судьбу в сборной Англии решит ЧМ-2022». Саутгейт не боится увольнения

У команды негативные результаты перед ЧМ-2022

26 сентября 2022, 18:51 |
129
0
«Мою судьбу в сборной Англии решит ЧМ-2022». Саутгейт не боится увольнения
Skysports.com

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что его судьба в национальной команде решится по итогам выступлений на ЧМ-2022.

Нынешний контракт до конца Евро-2024 его не спасет.

«Я не дурак. Понимаю, что моя судьба решится по итогам того, что мы увидим на ЧМ-2022. Контракт не имеет значения. Можно подписать договор на 5 лет и тебя все равно уволят».

«Знаю, что контракт меня не защитит. Мою работу оценят по нашим выступлениям в Катаре», - сказал Саутгейт.

Сборная Англии провалила группу Лиги наций. Команда в пяти матчах трижды проиграла и вылетела в Дивизион B.

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Источник BBC
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