«Мою судьбу в сборной Англии решит ЧМ-2022». Саутгейт не боится увольнения
У команды негативные результаты перед ЧМ-2022
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что его судьба в национальной команде решится по итогам выступлений на ЧМ-2022.
Нынешний контракт до конца Евро-2024 его не спасет.
«Я не дурак. Понимаю, что моя судьба решится по итогам того, что мы увидим на ЧМ-2022. Контракт не имеет значения. Можно подписать договор на 5 лет и тебя все равно уволят».
«Знаю, что контракт меня не защитит. Мою работу оценят по нашим выступлениям в Катаре», - сказал Саутгейт.
Сборная Англии провалила группу Лиги наций. Команда в пяти матчах трижды проиграла и вылетела в Дивизион B.
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