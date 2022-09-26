«Мою судьбу в сборной Англии решит ЧМ-2022». Саутгейт не боится увольнения

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что его судьба в национальной команде решится по итогам выступлений на ЧМ-2022.

Нынешний контракт до конца Евро-2024 его не спасет.

«Я не дурак. Понимаю, что моя судьба решится по итогам того, что мы увидим на ЧМ-2022. Контракт не имеет значения. Можно подписать договор на 5 лет и тебя все равно уволят».

«Знаю, что контракт меня не защитит. Мою работу оценят по нашим выступлениям в Катаре», - сказал Саутгейт.

Сборная Англии провалила группу Лиги наций. Команда в пяти матчах трижды проиграла и вылетела в Дивизион B.