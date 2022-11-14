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14 ноября 2022, 22:51 |
1354
6

Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни

Дикая история вокруг Али Даеи

14 ноября 2022, 22:51 |
1354
6
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Даеи

Иранские власти приговорили к смертной казни легенду местного футбола – Али Даеи. Он был арестован в конце октября за участие в протестах против правящего режима.

53-летний Даеи принимал участие в акциях протеста, а также призывал отстранить сборную Ирана от участия в ЧМ-2022.

Даеи по праву считается лучшим футболистом в истории Ирана. В период с 1993 по 2006 годы экс-форвард «Баварии» провел за национальную сборную 149 матчей и забил 103 гола, что является рекордом.

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Али Даеи Иран сборная Ирана по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Crimea
Іран ще прмймає участь у ЧС-2022?🤬 чи спорт поза політикою, а ФІФА?
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Stanislav Matusevych
Що ще потрібно зробити іранським покидькам, щоб їхню збірну викинули з ЧС?
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+4
Mykhailo Stepanov
действительно, дичь....
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+3
Віталій Ткачук
Фіфа вже давно не за спорт, а за бабло, але якщо після цього не "забанять" іран, то це буде лютий пздц.
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+1
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