Другие новости14 ноября 2022, 22:51 |
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Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Дикая история вокруг Али Даеи
14 ноября 2022, 22:51 |
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Иранские власти приговорили к смертной казни легенду местного футбола – Али Даеи. Он был арестован в конце октября за участие в протестах против правящего режима.
53-летний Даеи принимал участие в акциях протеста, а также призывал отстранить сборную Ирана от участия в ЧМ-2022.
Даеи по праву считается лучшим футболистом в истории Ирана. В период с 1993 по 2006 годы экс-форвард «Баварии» провел за национальную сборную 149 матчей и забил 103 гола, что является рекордом.
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Комментарии 6
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Іран ще прмймає участь у ЧС-2022?🤬 чи спорт поза політикою, а ФІФА?
Показать Скрыть 2 ответа
Що ще потрібно зробити іранським покидькам, щоб їхню збірну викинули з ЧС?
действительно, дичь....
Фіфа вже давно не за спорт, а за бабло, але якщо після цього не "забанять" іран, то це буде лютий пздц.
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