Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни

Иранские власти приговорили к смертной казни легенду местного футбола – Али Даеи. Он был арестован в конце октября за участие в протестах против правящего режима.

53-летний Даеи принимал участие в акциях протеста, а также призывал отстранить сборную Ирана от участия в ЧМ-2022.

Даеи по праву считается лучшим футболистом в истории Ирана. В период с 1993 по 2006 годы экс-форвард «Баварии» провел за национальную сборную 149 матчей и забил 103 гола, что является рекордом.