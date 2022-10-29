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  4. В Иране арестовали легендарного Али Даеи. Он просил отстранить сборную
Чемпионат мира
29 октября 2022, 22:07 |
2444
3

В Иране арестовали легендарного Али Даеи. Он просил отстранить сборную

Известный экс-футболист критиковал власть за жестокое обращение с протестующими

29 октября 2022, 22:07 |
2444
3
В Иране арестовали легендарного Али Даеи. Он просил отстранить сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Даеи

Легендарный экс-футболист сборной Ирана Али Даеи, поигравший в Европе за «Арминию», «Баварию» и «Герту», накануне был арестован на родине.

53-летний Даеи поддерживал протестующих, которые начали выходить на улицы Ирана после смерти 22-летней Махсы Амини, которую арестовала «полиция нравов» и после применения к ней силы, девушка умерла.

Ранее у Даеи власти Ирана отобрали паспорт, что сделало невозможным для Али выезд за рубеж.

Даеи наряду со многими другими известными игроками и экс-игроками сборной Ирана выступил с обращением к ФИФА с просьбой отстранить национальную команду его родины от ЧМ-2022 в связи с жестокими действиями властей по отношению к собственному народу.

Интересно, что весной Али Даеи присутствовал на жеребьевки финальной части ЧМ-2022 в Дохе в качестве почетного гостя и участника процедуры.

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Али Даеи арест Иран ЧМ-2022 по футболу сборная Ирана по футболу
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Источник The Times
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Комментарии 3
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BekXan
Люди в Ірані роблять ту ж саму помилку як в Білорусі.Або ви виносити владу або вас знищать.
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Yass
Збірна Італії все ближче до участі в ЧМ-2022
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