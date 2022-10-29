В Иране арестовали легендарного Али Даеи. Он просил отстранить сборную
Известный экс-футболист критиковал власть за жестокое обращение с протестующими
Легендарный экс-футболист сборной Ирана Али Даеи, поигравший в Европе за «Арминию», «Баварию» и «Герту», накануне был арестован на родине.
53-летний Даеи поддерживал протестующих, которые начали выходить на улицы Ирана после смерти 22-летней Махсы Амини, которую арестовала «полиция нравов» и после применения к ней силы, девушка умерла.
Ранее у Даеи власти Ирана отобрали паспорт, что сделало невозможным для Али выезд за рубеж.
Даеи наряду со многими другими известными игроками и экс-игроками сборной Ирана выступил с обращением к ФИФА с просьбой отстранить национальную команду его родины от ЧМ-2022 в связи с жестокими действиями властей по отношению к собственному народу.
Интересно, что весной Али Даеи присутствовал на жеребьевки финальной части ЧМ-2022 в Дохе в качестве почетного гостя и участника процедуры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч между 2-й и 4-й командами чемпионата
Итальянец после победы над «Челси» вспомнил о причинах отъезда из Украины