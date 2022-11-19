Итоговый турнир. Джокович – первый финалист

Новак Джокович стал первым финалистом Итогового турнира АТР 2022 в итальянском Турине. Сегодня он в полуфинале в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фрица.

Судьба обоих сетов решалась на тай-брейках, которые Джокович выиграл 7:5 и 8:6 соответственно. Матч продолжался 1 час и 56 минут.

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 7) – Тэйлор Фриц (США, 8) – 7:6 (5), 7:6 (6)

Второй финалист определится сегодня вечером в матче между норвежцем Каспером Руудом и россиянином Андреем Рублевым. Он начнется в 22:00 по Киеву.