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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:17 | Обновлено 19 ноября 2022, 16:46
1714
1

Валенсия хочет выкупить защитника Шахтера

Витао может продолжить карьеру в Испании

19 ноября 2022, 15:17 | Обновлено 19 ноября 2022, 16:46
1714
1
Валенсия хочет выкупить защитника Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

«Валенсия» проявляет интерес к центральному защитнику «Шахтера» Витао. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сейчас Витао выступает на правах аренды за бразильский «Интернасьонал». Срок аренды рассчитан до лета 2023 года, бразильский клуб заинтересован в выкупе игрока.

Несмотря на это, «Валенсия» хочет подписать Витао уже в январе. Для главного тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо подписание центрального защитника – приоритетная задача на январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне на счету Витао 2 гола в 38 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего бразильца оценивается в 6 миллионов евро.

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Витао Шахтер Донецк Валенсия Интернасьонал Дженнаро Гаттузо трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
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Источник El Desmarque
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samir_d
Да яка там Валенсія. Тоді Бондаря має забирати Реал.
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