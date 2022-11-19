Валенсия хочет выкупить защитника Шахтера

«Валенсия» проявляет интерес к центральному защитнику «Шахтера» Витао. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сейчас Витао выступает на правах аренды за бразильский «Интернасьонал». Срок аренды рассчитан до лета 2023 года, бразильский клуб заинтересован в выкупе игрока.

Несмотря на это, «Валенсия» хочет подписать Витао уже в январе. Для главного тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо подписание центрального защитника – приоритетная задача на январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне на счету Витао 2 гола в 38 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего бразильца оценивается в 6 миллионов евро.