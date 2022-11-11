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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 15:29 | Обновлено 11 ноября 2022, 15:30
214
0

Интернасьонал разработал вариант по выкупу Витао у Шахтера

Бразильский клуб не готов заплатить 4 миллиона евро

11 ноября 2022, 15:29 | Обновлено 11 ноября 2022, 15:30
214
0
Интернасьонал разработал вариант по выкупу Витао у Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао (справа)

Бразильский «Интернасьонал» разработал вариант по выкупу у «Шахтера» контракта 22-летнего центрбека Витао, который до июля 2023 года выступает за «колорадос» на правах аренды.

«Шахтер» готов продать Витао за 4 миллиона евро, но в «Интернасьонале» рассчитывают снизить сумму трансфера.

Бразильцы готовы заплатить за Витао от 2,5 до 3 миллионов евро, причем с разбивкой этой суммы на несколько платежей в рассрочку.

Взамен на снижение цены «Интернасьонал» хочет предложить «Шахтеру» сохранить определенный процент экономических прав на защитника. В стане «колорадос» считают, что из-за молодого возраста футболиста подобная возможность может заинтересовать «горняков», так как те смогут получить прибыль от перепродажи бразильцами Витао в будущем.

В нынешнем году Витао провел 37 матчей за «Интернасьонал» во всех турнирах, забив 2 мяча. Молодой центрбек является ключевым защитником для бразильской команды на текущем этапе.

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Источник UOL Esporte
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