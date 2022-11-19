Источник: Павелко во вторник вручат подозрение

Вчера президенту Украинской ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрею Павелко вручили повестку, и он должен явиться в Генпрокуратуру во вторник, 22 ноября для проведения следственных действий. Об этом сообщал журналист Константин Андриюк.

Сегодня Андриюк опубликовал уточненную информацию по этому поводу. В ГПУ он должен явиться 22 ноября в 11:00 утра.

При этом Павелко вызывают не просто для проведения следственных действий, а для вручения ему подозрения. По криминальному производству, которое было зарегистрировано еще в июне 2018 года.