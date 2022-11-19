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  4. Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:28 |
2361
14

Источник: Павелко во вторник вручат подозрение

Дела у президента УАФ очень плохи

19 ноября 2022, 15:28 |
2361
14
Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
УАФ. Андрей Павелко

Вчера президенту Украинской ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрею Павелко вручили повестку, и он должен явиться в Генпрокуратуру во вторник, 22 ноября для проведения следственных действий. Об этом сообщал журналист Константин Андриюк.

Сегодня Андриюк опубликовал уточненную информацию по этому поводу. В ГПУ он должен явиться 22 ноября в 11:00 утра.

При этом Павелко вызывают не просто для проведения следственных действий, а для вручения ему подозрения. По криминальному производству, которое было зарегистрировано еще в июне 2018 года.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола прокуратура Константин Андриюк
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Комментарии 14
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bonv
За павелком нари давно плачуть!
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+6
Борис Глебов
Вангую, будет в больничке валяться присмерти)
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+5
Кирилл Бондаренко
Что в итоге,ці руки нічого не брали и членство в исполнительно комитете НОК.
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+2
Gargantua
а в среду посадят
а кто исполнять обязаности будет?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Andrey111
Віткупеться, відпустять, все як завжди, а на гіляку треба
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0
Владимир Копяк
Ніколи не повірю,що наша прокуратура відпустять його за крисиві очі. Залишитись на свободі йому буде дорого коштувати, хабарь буде десь 2-3 мильона евро або вічно зелених. Він в змозі заплатити такі гроші за свободу, або навіть за можливість поїхати з  України. Але якщо його залишать в Україні і не посадять на нари, тоді я перестану розуміти  ту частку населення , яка 24\7 захишають нашу Україну. Для того, щоб такі мерзотники як павелка и його поплічники в банді під назвою УАФ, продовжували розкішне життя ? Щось в країні не так...
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0
osokor
Хай у Насірова знаменитий плед в кліточку позичить!  Пригодиться, адже скоро у нього гіпертонічна криза буде...
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0
Микола Шафран
 вот кто знищив украінчький футбол.
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0
Dar Veter
Пора бриться, а то потом будет трудней это делать.
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0
Хуакин Лоэра Гусман
Братья суркисы шубные в очереди 
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-3
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