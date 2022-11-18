Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру
Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 19:29 |
1843
14

Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру

Информация от журналиста Константина Андриюка

18 ноября 2022, 19:29 |
1843
14
Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру
УАФ

По информации журналиста Константина Андриюка, в пятницу президент УАФ Андрей Павелко получил повестку и должен явиться в Генпрокуратуру уже во вторник.

«Сегодня утром на выезде из города Вышгород был замечен автомобиль с президентом УАФ Андреем Павелко. Его заметили представители Генеральной прокуратуры Украины и вручили повестку».

«Во вторник Павелко должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия», — рассказал Андриюк.

Ранее сообщалось, что в доме Павелко проводился обыск, а повестку ранее также получил вице-президент УАФ Юрий Записоцкий.

Нет официальной информации о том, по какому делу проходит Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях.

По теме:
Андрей ПАВЕЛКО: «Готовимся к возвращению херсонских команд к соревнованиям»
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Суд будет рассматривать ходатайство относительно директора по финансам УАФ
Андрей Павелко Константин Андриюк Украинская ассоциация футбола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя
Футбол | 18 ноября 2022, 14:41 15
ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя
ОФИЦИАЛЬНО: на стадионах ЧМ-2022 запретили продажу алкоголя

Купить можно будет только безалкогольное пиво

Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Футбол | 18 ноября 2022, 13:40 2
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду

Пока что никакой конкретики

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
Футбол | 18.11.2022, 17:00
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я не боялся умереть под бомбами»
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Футбол | 18.11.2022, 16:48
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Другие виды | 17.11.2022, 22:10
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Ой яка сумна новина (ні)
Ответить
+4
Александр Чернов
Никто не будет сидеть в этой стране .ни один коррупционер .Ни Медведчук ни Порошенко ни Зеленский ни Суркис ни Трухин ни Павелко т ни Венедиктова .никто .Если азовцы займут власть то посадят всех .иначе никак
Ответить
+1
Павло Павленко
Нарала гнида держкошти ,які виділялись для будівництва заводу з виробництва зелених полів.
Ответить
+1
FunnyCat_____
Прекрасные новости на вечер пошли 
Ответить
+1
Remark
Была одна фраза в одном фильме: "Вор должен сидеть в тюрьме". Правильная фраза. Но судя по тому, что в нашей стране, даже во время войны на высокие посты назначают предателей и явных изменников, топящих за руззкий мир, как Шуфрич. То делаю выводы, что и из этого гуся все сойдёт как вода.
Ответить
0
Выталкиватель парашутистов
Теперь меня ждут бессонные ночи до среди - откупится от следаков павелка или нет? До этого раза все получалось, многие в прокуратуре приобрели за его откаты машины и квартиры,за наличку я совсем промолчу,  это само собой разумеющееся в нашей стране. Или все таки посадят на нары? Не сильно верится, но маленькая надежда есть....
Ответить
0
Станислав Лагуцкий
всюди перебирають керівників всіх структур опзж і слугі,щоб після війни впливати на народ,розборкі зради будуть після війни
Ответить
0
Александр Чернов
Зря вы полагаете что типа Павелко на самом деле хотят посадить за коррупцию.В офисе президента сплошные коррупционеры ермак татаров Кирилл Тимошенко которые не просто берут взятки а гребут лопатой однако никто не садит.Просто хотят в офисе на место Павелко как в НОК посадить своего человека .Пару раз припугнут на допросах и он сам откажется от должности .В стране где никого не посадили за коррупцию вдруг посадят Павелко .глупости .Отдаст кресло и иди куда хочешь 
Ответить
-1
20052011
Особь павелка - один из коррупционеров, взращенный шоколадным мародером всех времен и народов - порошенко. Эти две особи заслуживают всенародного суда.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Хто тепер буде коробки носити?) А ще ж Порошенко є...)
Ответить
-2
Хутин Пуйло
Ой ой ой, чемпионство ускользает от кротов...
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
16.11.2022, 19:12 36
Футбол
«Бегите, бегите – и я с вами побежал». Зеленский оценил вопрос эвакуации
«Бегите, бегите – и я с вами побежал». Зеленский оценил вопрос эвакуации
17.11.2022, 20:28 4
Война
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
17.11.2022, 13:58
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
17.11.2022, 13:20 8
Другие виды
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
17.11.2022, 14:54 27
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
17.11.2022, 15:26 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
17.11.2022, 18:08 64
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности