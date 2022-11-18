Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру

По информации журналиста Константина Андриюка, в пятницу президент УАФ Андрей Павелко получил повестку и должен явиться в Генпрокуратуру уже во вторник.

«Сегодня утром на выезде из города Вышгород был замечен автомобиль с президентом УАФ Андреем Павелко. Его заметили представители Генеральной прокуратуры Украины и вручили повестку».

«Во вторник Павелко должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия», — рассказал Андриюк.

Ранее сообщалось, что в доме Павелко проводился обыск, а повестку ранее также получил вице-президент УАФ Юрий Записоцкий.

Нет официальной информации о том, по какому делу проходит Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях.