Источник: Павелко вручили повестку, должен явиться в Генпрокуратуру
Информация от журналиста Константина Андриюка
По информации журналиста Константина Андриюка, в пятницу президент УАФ Андрей Павелко получил повестку и должен явиться в Генпрокуратуру уже во вторник.
«Сегодня утром на выезде из города Вышгород был замечен автомобиль с президентом УАФ Андреем Павелко. Его заметили представители Генеральной прокуратуры Украины и вручили повестку».
«Во вторник Павелко должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия», — рассказал Андриюк.
Ранее сообщалось, что в доме Павелко проводился обыск, а повестку ранее также получил вице-президент УАФ Юрий Записоцкий.
Нет официальной информации о том, по какому делу проходит Павелко. Были данные о злоупотреблении должностным положением и финансовых махинациях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Купить можно будет только безалкогольное пиво
Пока что никакой конкретики