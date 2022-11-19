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  4. Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
ATP
19 ноября 2022, 23:20 | Обновлено 19 ноября 2022, 23:34
964
4

Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP

Норвежский теннисист почти не испытал проблем в полуфинальном матче

19 ноября 2022, 23:20 | Обновлено 19 ноября 2022, 23:34
964
4
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

19 ноября состоялись полуфинальные матчи одиночного разряда на Итоговом турнире ATP.

Во втором полуфинале Каспер Рууд деклассировал Андрея Рублева.

Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:2, 6:4

Это была шестая встреча теннисистов, Рууд выиграл во второй раз

Каспер сразится за титул с Новаком Джоковичем, которому ранее проиграл все три матча. В этом году он сыграл в финалах Ролан Гаррос и US Open, но оба раза проиграл.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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captain2009
От і другий козломордий відправляється додому! Чудове закінчення суботи. Ще б завтра Каспер здолав серба, і зовсім би було прекрасно. 
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+8
sirjoga
Дякую, Каспере! Доброго тобі здоров'я! 
Ответить
+8
Виктор Войцеховский
А что такое? Копеечкину допинг не передали? 
Ответить
+1
WhoKnows
Не дарма поставив на Рууда із гарним коефіцієнтом 2.21
Ответить
+1
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