Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP

19 ноября состоялись полуфинальные матчи одиночного разряда на Итоговом турнире ATP.

Во втором полуфинале Каспер Рууд деклассировал Андрея Рублева.

Итоговый турнир ATP. Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:2, 6:4

Это была шестая встреча теннисистов, Рууд выиграл во второй раз

Каспер сразится за титул с Новаком Джоковичем, которому ранее проиграл все три матча. В этом году он сыграл в финалах Ролан Гаррос и US Open, но оба раза проиграл.