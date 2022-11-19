Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Норвежский теннисист почти не испытал проблем в полуфинальном матче
19 ноября состоялись полуфинальные матчи одиночного разряда на Итоговом турнире ATP.
Во втором полуфинале Каспер Рууд деклассировал Андрея Рублева.
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:2, 6:4
Это была шестая встреча теннисистов, Рууд выиграл во второй раз
Каспер сразится за титул с Новаком Джоковичем, которому ранее проиграл все три матча. В этом году он сыграл в финалах Ролан Гаррос и US Open, но оба раза проиграл.
FINAL FEELING #NittoATPFinals | @CasperRuud98 pic.twitter.com/azMjFXFdRg— ATP Tour (@atptour) November 19, 2022
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