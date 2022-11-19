Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые публично ответил на призывы дисквалифицировать сборную Ирана по футболу с чемпионата мира, который завтра стартует в Катаре.

«В футбол играет не режим. Речь о командах. Если бы мы прислушивались [к критикам], мы бы создали еще больше разделения, а не единства. В Иране 80 миллионов человек. Они все плохие люди? Нет. В Англии 60 миллионов человек. Они все плохие? Конечно, нет».

«ФИФА – это не ООН, мы не мировая полиция, мы не голубые каски (прозвище миротворцев ООН). Единственное оружие, которое у нас есть, это мяч. Нам стоит пробовать вести диалог и разговаривать. Иногда так. Потому что играет не режим. Есть две футбольные команды. У нас должны быть причины объединять людей. Тот факт, что они могут сыграть на мировом турнире, - хорошая новость. В Иране 80 миллионов человек. Все ли люди в Англии хорошие? Мы будем бороться», - заявил Инфантино.

Ранее ряд уважаемых иранских деятелей, в число которых вошел и легендарный экс-футболист «Персидских леопардов» Али Даеи просили ФИФА дисквалифицировать сборную Ирана с ЧМ-2022 за попирания прав человека, которые отмечаются в этой стране.

Инфантино не так давно призывал на месяц [пока будет идти чемпионат мира в Катаре] прекратить российско-украинскую войну, а также выразил мнение, что «европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет, прежде чем учить людей морали».