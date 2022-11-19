Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Чемпионат мира
19 ноября 2022, 14:53 |
939
3

Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»

Президент ФИФА – о чемпионате мира в Катаре

19 ноября 2022, 14:53 |
939
3
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику по поводу проведения чемпионата мира-2022 в Катаре:

«Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться следующие 3 тысячи лет, прежде чем учить людей морали.

Кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем для инвалидов на этом чемпионате мира.

Здесь собрались 400 журналистов, то событие освещали 4 журналиста. В мире 1 миллиард инвалидов. Всем наплевать. Всем наплевать. Четыре журналиста.

Европа могла бы поступить в отношении рабочих-мигрантов так же, как Катар. Создать несколько каналов, несколько легальных каналов, по которым часть этих рабочих могла бы приехать в Европу. Они бы зарабатывали мало, но получили бы работу, будущее, надежду».

Ранее сообщалось о том, что Инфантино – единственный кандидат на пост президента ФИФА на предстоящих выборах.

По теме:
Катар отменил выплаты на еду и напитки для «платных фанатов»
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс
Луис ЭНРИКЕ: «Месси мог бы сыграть и на следующем чемпионате мира»
Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2022 по футболу Катар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 18 ноября 2022, 15:00 0
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте

ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
Другие виды | 18 ноября 2022, 18:31 36
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины

Одиозных личностей не хотят видеть в составе Олимпийского комитета

Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 19.11.2022, 14:00
Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Днепр-1 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Другие виды | 18.11.2022, 20:23
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
Футбол | 19.11.2022, 12:24
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Состав НОК? Это выходит за рамки дозволенного»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
slavarost
А скільки скалічених людей в результаті путінської агресії, якому ти, падло, лижеш дупу. Пташиний гуманіст..
Ответить
+3
Leon LeGa
А сколько рабочих погибло на строительстве стадионов в Катаре? А сколько мигрантов уже перебрались в Европу? Жаль, что у него нет альтернативы на выборах...
Ответить
+1
SandroKing
Вызывайте санитаров. Ну мы тоже европейцы, ну ладно. Есть поляки, шведы, норвежцы, датчане, чехи, швейцарцы и т.д. Кто и за что должен извинятся и перед кем? И это единственный кандидат на выборах президента ФИФА.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
Жан БЕЛЕНЮК: «Заседание исполкома НОК превратили в игру одной скрипки»
17.11.2022, 13:20 9
Другие виды
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
18.11.2022, 14:41 1
Футбол
РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»
РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»
17.11.2022, 11:25 10
Футбол
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 35
Другие виды
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
17.11.2022, 11:55 1
Война
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
19.11.2022, 03:47
Другие виды
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
18.11.2022, 22:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности