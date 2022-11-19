Подарок для Скрипника. Ворскла в Ковалевке вырвала победу у Колоса

В поединке 14 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Колос» и «Ворскла», соседи по турнирной таблице. Дополнительной мотивацией для полтавчан было желание сделать подарок своему наставнику Виктору Скрипнику, который 19 ноября отмечает день рождения. Кроме того, для Скрипника, ранее возглавлявшего луганскую «Зарю», этот матч стал 90-м в УПЛ.

Начало встречи осталось за полтавчанами. Правда, до остроты у ворот «Колоса» дело не доходило. А вскоре уже ковалевцы больше времени начали проводить с мячом, пытаясь вскрыть оборону «зелено-белых». Команды пытались быстро переходить центр поля, но с завершением атак у соперников возникали проблемы. Дальним ударом пробовал застать голкипера врасплох Богданов, но Ризнык в том эпизоде сыграл надежно.



Фото – УПЛ

На исходе получаса игры полтавчане таки сумели найти свой момент у ворот соперников. Челядин выиграл подбор на линии чужой штрафной и покатил мяч на Сефери, который обводящим ударом отправил снаряд точно в угол в противоход голкиперу. Еще до перерыва ковалевцы создали отличную возможность для ответного удара. Болбат из-за пределов штрафной попал в перекладину, от которой мяч опустился на линию ворот и выскочил в поле.

Вторую половину встречи ковалевцы начали агрессивно, пытаясь как можно быстрее сравнять результат. Богданов простреливал с левого фланга, и Смирному не удалось переправить мяч в ворота, а Мякушко от угла штрафного не попал в дальнюю «девятку». Но, как и в первом тайме, полтавчане сумели отодвинуть игру от своей штрафной. И все же, в середине второй 45-минутки счет сравнялся. Яворский в собственной штрафной зацепил Безбородько, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Милько, для которого этот гол стал десятым в Премьер-лиге.



Фото – УПЛ

Забив гол, хозяева поля не спешили развить успех, а полтавчане, наоборот, стремились вырвать победу. Мог забивать Челядин, который головой не попал в угол ворот. После еще одного навеса Волынец рукой скинул мяч именно в то место, где находился Юрченко, но полузащитник пробил выше ворот. А вторая оплошность голкипера стала фатальной для «Колоса». После прострела Челядина Волынец отбил мяч на ногу Степанюку, который не промахнулся.

В оставшееся время у ковалевцев не было шансов уйти от поражения. Таким образом, полтавчане прервали свою трехматчевую безвыигрышную гостевую серию и опередили ковалевцев в турнирной таблице. В следующем туре, который станет последним перед зимней паузой, команды проведут гостевые встречи: «Ворскла» сыграет с «Шахтером», а «Колос» проведет матч со «Львовом».

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Колос» – «Ворскла» – 1:2

Милько (65, пенальти) – Сефери (30), Степанюк (80)

Золотов (48), Попов (87) – Пердута (62), Яворский (64), Сефери (77)

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Богданов, Смирный (К.Попов, 75), Мякушко, Болбат, Безбородько (Исаенко, 86).

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Яворский, Сефери, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин (Олейник, 81), Юрченко, Степанюк.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА