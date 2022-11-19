Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 16:17 |
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Колос – Ворскла – 1:2. Полтавчане продолжают подьем. Видео голов и обзор
Команда Виктора Скрипника добыла минимальную победу
19 ноября 2022, 16:17 |
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«Ворскла» в матче чемпионата Украины обыграла «Колос» со счетом 2:1. Команда Виктора Скрипника закрепляется в верхней части таблицы.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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