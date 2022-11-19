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Чемпионат Украины
Колос К
19.11.2022, FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 16:17 |
2329
0

Колос – Ворскла – 1:2. Полтавчане продолжают подьем. Видео голов и обзор

Команда Виктора Скрипника добыла минимальную победу

19 ноября 2022, 16:17 |
2329
0
Колос – Ворскла – 1:2. Полтавчане продолжают подьем. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

«Ворскла» в матче чемпионата Украины обыграла «Колос» со счетом 2:1. Команда Виктора Скрипника закрепляется в верхней части таблицы.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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