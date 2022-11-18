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Чемпионат Украины
Колос К
19.11.2022 14:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 19:55 |
117
0

Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

18 ноября 2022, 19:55 |
117
0
Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В субботу, 19 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Команды разместились на соседних местах турнирной таблицы: ковалевцы на одно очко опережают «зелено-белых» (правда, «Ворскла» провела на один матч меньше). В прошлом туре и полтавчане, и ковалевцы добились ничейных результатов, которые могут записать себе в актив. «Колос» отобрал очки у киевского «Динамо», а «ворскляне» то же самое проделали с лидером чемпионата «Днепром-1». Предыдущие противостояние «Колоса» и «Ворсклы» состоялось в сентябре прошлого года: в Ковалевке полтавчане обыграли хозяев поля со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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