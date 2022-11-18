В субботу, 19 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Ворскла». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Команды разместились на соседних местах турнирной таблицы: ковалевцы на одно очко опережают «зелено-белых» (правда, «Ворскла» провела на один матч меньше). В прошлом туре и полтавчане, и ковалевцы добились ничейных результатов, которые могут записать себе в актив. «Колос» отобрал очки у киевского «Динамо», а «ворскляне» то же самое проделали с лидером чемпионата «Днепром-1». Предыдущие противостояние «Колоса» и «Ворсклы» состоялось в сентябре прошлого года: в Ковалевке полтавчане обыграли хозяев поля со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.