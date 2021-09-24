Очередной незабитый пенальти. Колос дома минимально уступил Ворскле

9-й тур Украинской Премьер-лиги открывали в Ковалевке. В гости к местному «Колосу» наведалась полтавская «Ворскла».



Перед матчем противостояние уже выбывших из еврокубков украинских представителей казалось примерно равным. Колос» принимал соперниках в родных пенатах. К тому же, после четырех матчей без побед подопечные исполняющего обязанности главного тренера ковалевцев Сергея Кузнецова наконец одержали долгожданную «викторию». В Кировограде представители Киевщины одолели «Ингулец» - 2:0.



Полтавчане, которые, как и «Колос», все свое внимание сосредоточили на выступлениях в чемпионате страны, демонстрируют неплохие результаты. В восьми матчах Премьер-Лиги они одержали четыре победы, три раза сыграли вничью и только в одном поединке уступили крепкой «Заре» - 0:1. В итоге 15 очков, промежуточное 5-е место и вновь борьба за еврозону. «Колос» со своими 8-ю баллами, был на 10-й позиции.



Активнее матч начали гости. Полтавчане завладели мячом и практически не отдавали его хозяевам. Уже на 9-й минуте Тилль со штрафного пробил в перекладину, а Фесюн справился с добиванием!



Гости диктовали свои условия, играли первым номером, а «Колос» пытался выбегать в быстрые контратаки. Подопечные Юрия Максимова все время находились на половине поля соперника. Ризнык совсем заскучал, и под аккомпанемент моросящего дождя, даже начал немного замерзать. Ковалевцы это заметили! На 28-й минуте Ильин быстро прорвался правым флангом и Челядин, только что вышедший на поле вместо травмированного Чеснакова, сфолил на вингере – пенальти. К мячу подошел Чурко, но его удар в нижний угол в красивом прыжке взял Ризнык!



А на 36-й минуте забила «Ворскла». И сделал это тот, кто должен был это сделать еще раньше. Скляр отдал шикарный пас на Тилля и игрок сборной Люксембурга пробил по воротам. Первый удар Фесюн взял, но вторым темпом Оливье все-таки распечатал ворота хозяев и открыл счет в матче – 0:1.



После перерыва «Колос» не понесся изо всех сил в атаку. Впрочем, как показалось, нынче сил у ковалевцев хватает лишь на сдерживание атак «Ворсклы». Хозяевам явно не хватало «огня в глазах»: их нечастые атаки были медленными и прямолинейными.

Некая острота у ворот Ризныка начала появляться после выхода на поле Костышина. Буквально через 5 минут Денис неплохо пробил с левой, но Ризнык вновь продемонстрировал свой класс. А еще через 10 минут кипер полтавчан выручил после удара с близкого расстояния от Лысенко.



Ничего большего «Ворскла» не дала сделать своему сопернику и, по крайней мере, на сутки вышла на третье место УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Колос» – «Ворскла» - 0:1.

О. Тилль, 36.

Ренан, 35, Петров, 64 - Степанюк, 41, Ризнык, 90+1, Яворский, 90+3.

На 29 минуте Чурко («Колос») не забил пенальти (вратарь).

«Колос»: Фесюн, Ильин, Гаврыш, Петров, Новак (Ситчинава, 76), Чорноморец, Милько (Нуриев, 89), Богданов (Задоя, 53), Ренан (Костышин, 46), Чурко, Лысенко.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков (Челядин, 27), Тамм, Яворский, Скляр, О. Тилль, Пуцлин, Рангел, Степанюк (Якубу, 86), Кане.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (Коваливка).

КОЛОС - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА