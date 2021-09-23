9-й тур
Колос К
0 : 0
Ворскла
24.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.09.2021 22:25
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Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В пятницу, 24 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть коваливский «Колос» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало - в 19:30.

Обе команды сейчас участвуют только в чемпионате Украины - из еврокубков обе уже с позором вылетели, в Кубке Украины еще не стартовали. В турнирной таблице «Колос» идет десятым, причем серия из трех поражений была прервана только в предыдущем туре в матче с «Ингульцом» (2:0). Правда, в коваливкской команды есть матч в запасе, поэтому победа в завтрашнем матче плюс потенциальные три очка за пропущенную игру могут помочь «Колосу» резко рвануть вверх. Для «Ворсклы» такой скачок невозможен, однако по объективным причинам - в случае победы они выйдут на третье место, а выше находятся только наши гранды. В предыдущем туре полтавская команда уверенно переиграла «Минай» и является одной из немногих команд в чемпионате, в которой присутствует стабильность.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

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