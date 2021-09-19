Успех после стандартов. Ворскла оказалась сильнее Миная

Воскресную программу 8-го тура украинской Премьер-лиги открыл матч в Полтаве между местной «Ворсклой» и «Минаем» из Закарпатья. Команда Василия Кобина подходила к поединку с серией из пяти игр без побед, в то время как «Ворскла» не могла выиграть только в двух предыдущих встречах.



Подопечные Юрия Максимова были фаворитами, однако первый более-менее опасный момент создали гости. На 13-й минуте Дмитрий Билоног после скидки от Евгения Селезнева выскочил на ударную позицию, пробил с 20 метров, но Сергей Яворский в подкате успел заблокировать удар.



В целом в первом тайме игра была довольно равная, в определенные моменты интереснее выглядели атаки «Миная». Тем не менее, именно «Ворскла» забила гол в раздевалку: на 37 минуте, после навеса со штрафного и верховой борьбы, Александр Скляр головой сбросил на Ибрагима Кане, и 21-летний малиец, немного обработав мяч, точно вколотил его в верхний угол ворот.

ФК Ворскла

Еще до перерыва у «Миная» была неплохая возможность восстановить статус-кво, однако на в перспективу забега Билонога по флангу поверил только Селезнев, который штурмует бомбардирский рекорд УПЛ, но ему не хватило то ли скорости, то ли свежести, чтобы завершить неплохую атаку.

Во втором тайме продолжилась равная игра, команды обменивались опасными атаками. «Ворскла» едва не удвоила свое преимущество, когда Руслан Степанюк с 15 метров здорово попал по мячу, но удар приняла на себя перекладина.

Несколько раз подопечные Кобина были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. В частности, на экваторе второй половины игры, после удара Селезнева из-за пределов штрафной площади, мяч попал в руку Йоонасу Тамму, но Катерина Монзуль не назначила пенальти.

И все-таки на 74 минуте «Ворскла» сняла вопрос об исходе встречи. Чеснаков подобрал мяч после выноса от вратаря гостей, пробил, и с помощью рикошета, который дезориентировал Даниила Кучера, мяч от защитника влетел в сетку ворот.

2:0 – «Ворскла», одержав четвертую победу в сезоне, поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Интересно, что полтавская команда дома меньше двух голов не забивает. «Минай» же продлил серию без побед до шести поединков, и о зоне еврокубков в этом году, судя по всему, может даже не мечтать.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ворскла» – «Минай» - 2:0.

Кане, 37, Лыховыдько, 74 (аг).

Челядин, 40 - Кныш, 68, Семенко, 72, Б. Коваленко, 88.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Скляр (Бондаренко, 83), Степанюк, Яворский, Тамм, Чеснаков, Пуцлин, Челядин (Якубу, 68), Кане (Пешич, 79), Рангел.

«Минай»: Кучер, Синегуб (Багайоко, 52), Лыховыдько, Семенко, Горин (Кныш, 46), Гончар, Хахлев (Б. Коваленко, 77), Петрусенко, Кулиев, Билоног (Байдал, 69), Селезнев (Вишневский, 69).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА