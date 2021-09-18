8-й тур
Ворскла
0 : 0
Минай
19.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Премьер-лиги

  • 18.09.2021 23:26
  • 38 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла – Минай. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 17:00.

Полтавская команда, вылетев из еврокубков, сосредоточена на выступлениях в УПЛ. Долгое время «Ворскла» шла без поражений, однако в 6 туре прервала эту серию, уступив «Заре». После того Юрием Максимовым была изменена в очередной раз схема игры - тренер полтавской команды до сих пор, похоже, не определился, как ему лучше играть - в три или в два центральных защитника. Возможно, проблема в том, что, по словам Максимова, у его команды очень ограниченный кадровый потенциал и некому усиливать игру. Тем не менее, в последнем туре «Ворскла» не проиграла - с «Десной» вышла боевая ничья (2:2). «Минай», вопреки прогнозам, понемногу набирает очки в чемпионате. После сенсационной ничьей с «Шахтером» подопечные Кобина сумели в 7 туре не проиграть и «Черноморцу» (как и матч «Ворсклы», игра закончилась со счетом 2:2) и занимают на данный момент вполне приличное двенадцатое место в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Минай».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности