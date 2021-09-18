В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 17:00.

Полтавская команда, вылетев из еврокубков, сосредоточена на выступлениях в УПЛ. Долгое время «Ворскла» шла без поражений, однако в 6 туре прервала эту серию, уступив «Заре». После того Юрием Максимовым была изменена в очередной раз схема игры - тренер полтавской команды до сих пор, похоже, не определился, как ему лучше играть - в три или в два центральных защитника. Возможно, проблема в том, что, по словам Максимова, у его команды очень ограниченный кадровый потенциал и некому усиливать игру. Тем не менее, в последнем туре «Ворскла» не проиграла - с «Десной» вышла боевая ничья (2:2). «Минай», вопреки прогнозам, понемногу набирает очки в чемпионате. После сенсационной ничьей с «Шахтером» подопечные Кобина сумели в 7 туре не проиграть и «Черноморцу» (как и матч «Ворсклы», игра закончилась со счетом 2:2) и занимают на данный момент вполне приличное двенадцатое место в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Минай».