Камбэк в Ужгороде. Минай и Черноморец сыграли в результативную ничью

Программу воскресного игрового дня украинского чемпионата открыло противостояние «Миная» и «Черноморца». Закарпатцы в стартовом отрезке турнира стали камнем преткновения для фаворитов. Команда Василия Кобина обыграла «Александрию» и отобрала очки у «Зари», а «вишенкой на торте» стала ничья с донецким «Шахтером». Одесситы после двух стартовых разгромных поражений начали находить свою игру, а победа «моряков» в Мариуполе откровенно удивила.

Серьезность своих намерений хозяева поля продемонстрировали уже на 2-й минуте встречи. Индивидуальным мастерством блеснул Коваленко, который сделал проход к штрафной соперников и пробил без шансов для голкипера. Одесситов выручила штанга в этом эпизоде. Но в дальнейшем с созданием голевых моментов у закарпатцев возникали проблемы. Они действовали первым номером, а одесситы грамотно оборонялись, пытаясь организовывать быстрые контратаки. Активностью выделялся Георгий Цитаишвили, который пытался обострять ситуацию у ворот «Миная». Опасно под перекладину пробивал Кравченко, и Кучеру пришлось демонстрировать свою реакцию.

На 35-й минуте встречи «моряки» упустили шикарную возможность для взятия ворот. Ванат из убойной позиции не сумел переиграть Кучера. После отскока от голкипера мяч по дуге полетел в створ ворот, и свою команду выручил Векляк. Но на этом момент не закончился: удар наносил Авагимян, и голкипер снова сыграл надежно. Вскоре должен был забивать тот же Авагимян, но у футболиста не получился удар после прострела с фланга. Исаенко, который переправил мяч в ворота, оказался в оффсайде.

Не реализовав свои моменты, «Черноморец» оказался жертвой известного футбольного правила. После передачи с фланга в штрафную одесситов Вишневский оказался на газоне, и арбитр посчитал, что Вантух нарушил правила, указав на 11-тиметровую отметку. К «точке» подошел Байдал, который хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам. Еще до перерыва гости могли сравнять результат, но еще один убойный момент не реализовал Ванат. После прострела с правого фланга форвард с линии вратарской снова не переиграл Кучера.

Одесситы активно начали вторую половину встречи, но «Минай» неожиданно удвоил свое преимущество. Техничные действия Вишневского позволили ему выйти один на один с голкипером, и форвард отправил мяч в ворота.

Гости не сложили оружие и сразу сократили отставание в счете. Свой третий шанс в матче использовал Ванат, который справа ворвался в штрафную соперников и точно пробил между ног голкиперу. А вскоре счет и вовсе сравнялся. После удара Путри Кучер в падении отбил мяч на Авагимяна, который точно пробил в ближний угол.

Тренерский штаб «Миная» на такое развитие событий отреагировал заменой, выпустив на поле «тяжелую артиллерию» – Евгения Селезнева. Но поймавшие кураж одесситы не собирались отдавать преимущество, периодически создавая голевые моменты у ворот соперников. Принести своей команде победу вполне мог Цитаишвили. Сначала полузащитник ударом с правого полуфланга не попал в дальний угол, а затем из левого угла штрафной отличиться Георгию помешала штанга. Минайцы также пытались вырвать победный результат, но цифры на табло больше не изменились.

В следующем туре «Минай» сыграет в Полтаве против «Ворсклы», а «Черноморец» проведет гостевой поединок против «Зари».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 2:2

Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)

Селезнев (91) – Вантух (41)

«Минай»: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Кныш (Гончар, 31), Хахлёв, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горин, 46), Петрусенко, Месхи (Кобак, 66), Вишневский (Селезнев, 66).

«Черноморец»: Кучерук, Кадири (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

МИНАЙ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА