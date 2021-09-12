7-й тур
Минай
2 : 2
Черноморец
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Камбэк в Ужгороде. Минай и Черноморец сыграли в результативную ничью

Одесситы проявили характер, отыгравшись после двух пропущенных мячей

  • 12.09.2021 15:54
  • 1967 просмотров
  • 10 комментариев
Камбэк в Ужгороде. Минай и Черноморец сыграли в результативную ничью
© УПЛ

Программу воскресного игрового дня украинского чемпионата открыло противостояние «Миная» и «Черноморца». Закарпатцы в стартовом отрезке турнира стали камнем преткновения для фаворитов. Команда Василия Кобина обыграла «Александрию» и отобрала очки у «Зари», а «вишенкой на торте» стала ничья с донецким «Шахтером». Одесситы после двух стартовых разгромных поражений начали находить свою игру, а победа «моряков» в Мариуполе откровенно удивила.

Серьезность своих намерений хозяева поля продемонстрировали уже на 2-й минуте встречи. Индивидуальным мастерством блеснул Коваленко, который сделал проход к штрафной соперников и пробил без шансов для голкипера. Одесситов выручила штанга в этом эпизоде. Но в дальнейшем с созданием голевых моментов у закарпатцев возникали проблемы. Они действовали первым номером, а одесситы грамотно оборонялись, пытаясь организовывать быстрые контратаки. Активностью выделялся Георгий Цитаишвили, который пытался обострять ситуацию у ворот «Миная». Опасно под перекладину пробивал Кравченко, и Кучеру пришлось демонстрировать свою реакцию.

На 35-й минуте встречи «моряки» упустили шикарную возможность для взятия ворот. Ванат из убойной позиции не сумел переиграть Кучера. После отскока от голкипера мяч по дуге полетел в створ ворот, и свою команду выручил Векляк. Но на этом момент не закончился: удар наносил Авагимян, и голкипер снова сыграл надежно. Вскоре должен был забивать тот же Авагимян, но у футболиста не получился удар после прострела с фланга. Исаенко, который переправил мяч в ворота, оказался в оффсайде.

Не реализовав свои моменты, «Черноморец» оказался жертвой известного футбольного правила. После передачи с фланга в штрафную одесситов Вишневский оказался на газоне, и арбитр посчитал, что Вантух нарушил правила, указав на 11-тиметровую отметку. К «точке» подошел Байдал, который хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам. Еще до перерыва гости могли сравнять результат, но еще один убойный момент не реализовал Ванат. После прострела с правого фланга форвард с линии вратарской снова не переиграл Кучера.

Одесситы активно начали вторую половину встречи, но «Минай» неожиданно удвоил свое преимущество. Техничные действия Вишневского позволили ему выйти один на один с голкипером, и форвард отправил мяч в ворота.

Гости не сложили оружие и сразу сократили отставание в счете. Свой третий шанс в матче использовал Ванат, который справа ворвался в штрафную соперников и точно пробил между ног голкиперу. А вскоре счет и вовсе сравнялся. После удара Путри Кучер в падении отбил мяч на Авагимяна, который точно пробил в ближний угол.

Тренерский штаб «Миная» на такое развитие событий отреагировал заменой, выпустив на поле «тяжелую артиллерию» – Евгения Селезнева. Но поймавшие кураж одесситы не собирались отдавать преимущество, периодически создавая голевые моменты у ворот соперников. Принести своей команде победу вполне мог Цитаишвили. Сначала полузащитник ударом с правого полуфланга не попал в дальний угол, а затем из левого угла штрафной отличиться Георгию помешала штанга. Минайцы также пытались вырвать победный результат, но цифры на табло больше не изменились.

В следующем туре «Минай» сыграет в Полтаве против «Ворсклы», а «Черноморец» проведет гостевой поединок против «Зари».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 2:2

Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)

Селезнев (91) – Вантух (41)

«Минай»: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Кныш (Гончар, 31), Хахлёв, Байдал (Багайоко, 90), Коваленко (Горин, 46), Петрусенко, Месхи (Кобак, 66), Вишневский (Селезнев, 66).

«Черноморец»: Кучерук, Кадири (Тлумак, 60), Дубко, Вантух, Путря (Скорко, 88), Кравченко, Михайленко, Цитаишвили, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

МИНАЙ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    osso
    osso, 12.09.2021 16:32
    +2
    New Zealander, 12.09.2021 15:57
    Жаль Минай. После 2:0 так разслабились
    Жаль Черноморец. Недодавил минаевцев.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 12.09.2021 16:15
    0
    Минай начинает чапать по графику прошлого сезона. Берёт очки там, где от них не ждут. А потом сливает прямым конкурентам. Ведь именно залёты со Львовами стали решающими для вылета. Лучше бы расписали договорняк на обмен победами.)
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 12.09.2021 16:13
    +3
    cucumber, 12.09.2021 16:03
    слабо смотрелся?
    весь мокры. при том, что сыграл полчаса
    симулировал. это с против детей то
    залез вне игры - недоволен, что судья свиснул. глазки закатывает, руки подымает...
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:10
    +1
    Ёкарный Бабай, 12.09.2021 16:03
    18 голов пропущено. Серьезно. Никто столько не пропустил на данный момент. Хотя у Арендупля есть сейчас хороший шанс побить этот показатель
    Защита откровенно лазарет пока
    Но есть время все наладить
    Аренудполь ахматовский , главный кандидат на вылет
    Там ни защиты но нападения
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:08
    +1
    New Zealander, 12.09.2021 15:57
    Жаль Минай. После 2:0 так разслабились
    Жаль что третий не получили
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 16:08
    +3
    Черик нынешний похож Боруссию Розе- плохо в защите и хорошо в атаке
    Сначала сами себе создают проблемы, а потом героически их решают .
    Жаль что не дожали Минай
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 16:03
    0
    leccinum, 12.09.2021 15:59
    Тунец откровенно жалок
    слабо смотрелся?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 12.09.2021 16:03
    0
    18 голов пропущено. Серьезно. Никто столько не пропустил на данный момент. Хотя у Арендупля есть сейчас хороший шанс побить этот показатель
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 12.09.2021 15:59
    +4
    Тунец откровенно жалок
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 12.09.2021 15:57
    -5
    Жаль Минай. После 2:0 так разслабились
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности