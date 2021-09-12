7-й тур
Минай
2 : 2
Черноморец
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Черноморец – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча седьмого тура УПЛ

  • 12.09.2021 16:13
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Минай – Черноморец – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
© ФК Черноморец

В воскресенье, 12-го сентября, состоялся поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» встречался с «Черноморцем». 

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 2:2

Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)

Обзор матча

Гол Байдала

Лучшие моменты первого тайма

Гол Ваната

Гол Вишневского

Гол Авгимяна

Лучшие моменты второго тайма

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
57' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Черноморец).
53' ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
42' ГОЛ ! С пенальти забил Антон Байдал (Минай).
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Источник — Sport.ua

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