В воскресенье, 12-го сентября, состоялся поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» встречался с «Черноморцем».
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Минай» – «Черноморец» – 2:2
Байдал (42, пенальти), Вишневский (53) – Ванат (57), Авагимян (64)
Обзор матча
Гол Байдала
Лучшие моменты первого тайма
Гол Ваната
Гол Вишневского
Гол Авгимяна
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Черноморец).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антон Байдал (Минай).
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Источник — Sport.ua
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