Несмотря на статус текущих аутсайдеров сезона, обе команды уже успели «пошуметь» в УПЛ, и в очном противостоянии соперники наверняка будут удовлетворены исключительно победами.

Черноморец

В своем предыдущем матче чемпионата одесситы дважды вели в счете с «Александрией», в итоге пропустив оба гола после ударов издали и сыграв вничью (2:2). Особого внимания заслужил 19-летний Владислав Ванат, который вышел на замену и забил свой дебютный в Премьер-лиге гол. Последний выездной матч подопечные Юрия Мороза и вовсе выиграли, еще и трижды забив в Мариуполе (3:2). В обоих поединках отличался Артур Авагимян – один из немногих футболистов, продолжающий играть в основном составе «Черноморца» с прошлого сезона.

Минай

Да, закарпатцы сохранили место в элите волею судьбы, но команда уже успела доказать свою состоятельность. Победа над «Александрией», отобранные очки у «Зари», а в минувшем туре – и ничья с «Шахтером». Таким послужным списком могут похвастаться далеко не все, согласитесь? Пусть дончане большую часть матча играли в меньшинстве – это нисколько не умаляет заслуг Рустама Ахмедзаде, «расписавшегося» в воротах «горняков» ударом головой.

Вот только в ближайших матчах Ахмедзаде не сыграет, поскольку нападающий получил травму в играх за сборную Азербайджана. Ближайший поединок из-за дисквалификации после удаления с «горняками» пропустит и Эльдар Кулиев. Равно как и «моряк» Богдан Билошевский, удаленный в матче с тем же «Шахтером».

Статистика встреч

Пути оппонентов пересекались в памятном для «Миная» сезоне 2019/20, когда закарпатцы выиграли Первую лигу. «Черноморец» тогда, несмотря на итоговое десятое место, лишь минимально проиграл на «Минай-Арене» (0:1) и отобрал очки в Одессе (1:1). Оба раза «Минай», к слову, забивал с пенальти. И в рамках Премьер-лиги, и в Ужгороде команды сыграют впервые в истории.

Комментарий

Двухнедельную паузу «Минай» заполнил спаррингами с венгерскими командами, где счет своим голам за закарпатцев открыл Евгений Селезнев. А вот в УПЛ в нынешнем сезоне Евгений еще не забивал. Зато как раз «Черноморцу» форвард забил свой юбилейный сотый гол шесть лет назад. «Для меня важно то, как Селезнев работает на тренировках, как он выкладывается в процессе занятий. В любом случае, забитый гол, неважно где – в товарищеском матче или в официальном, – всегда придает веру в свои силы, в то, что игрок находится на правильном пути и работает в нужном направлении», – отметил перед матчем Василий Кобин.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кучер, Лиховидько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Коваленко, Петрусенко, Месхи, Билоног, Селезнев.

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Михайленко, Путря, Кузык, Тлумак, Кравченко, Авагимян, Брагару, Исаенко, Бугай.

Прогноз на противостояние

В подобных матчах ключевую роль обычно играет фактор домашнего поля, тем более, когда речь идет о тысячекилометровом вояже. Предположим, что сражение на «Авангарде» получится максимально напряженным и все решат какие-то микро-эпизоды. Победа же останется за «Минаем» с коэффициентом 2.43 по линии Favbet.

12 сентября, воскресенье