В воскресенье, 12-го сентября, состоится поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» встретится с «Черноморцем». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, при этом минайцы опережают одесситов на одно очко. В предыдущем туре команда Василия Кобина преподнесла сенсационный результат, отобрав очки у донецкого «Шахтера» (1:1). Переда паузой в чемпионате «Черноморец» также сыграл вничью, на своем поле поделив очки с «Александрией» – 2:2. Ранее команды встречались в Первой лиге Украины. В сезоне2019/2020 на своем поле «Минай» одержал победу (1:0), а в Одессе была зафиксирована ничья (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Черноморец».