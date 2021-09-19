Юрий МАКСИМОВ: «Сказал Селезневу, мол, старый слишком, не взяли в Ворсклу»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 19.09.2021 21:31
  • 3731 просмотр
  • 3 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Сказал Селезневу, мол, старый слишком, не взяли в Ворсклу»
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Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Минаем» 2:0 в матче УПЛ.

«Всегда играем неплохо, но выиграть не можем. Ведем 2:0 с «Десной» - отдаем победу. Чего-то не хватает нам. Когда сегодня 1:0 был счет, а Степанюк попал в перекладину, я посмотрел на помощника: «Ну опять начинается». Лучше бы момента не было, чем не реализовывать так».

«Не было Тилля сегодня. Он травмировался перед игрой, а до того три матча за сборную провел. Не хотели рисковать».

«Селезнев подошел ко мне? Он, говорит, не дали доиграть, чтобы забить. Он же на рекорд идет. Говорит, мол, «Ворскла» меня не брала. Ну так старый слишком, мы молодых стараемся наигрывать», - сказал Максимов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
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    zzg77
    zzg77, 19.09.2021 22:05
    +2
    Донецкий Роналду!!!! Рекордсмен!!!
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    BekXan
    BekXan, 19.09.2021 21:47
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Бревно думает что кому то интересно его рекорд и игра.Заканчивать нада во время и не заниматся цирком аля Тимоха.
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    rus
    rus, 19.09.2021 21:31
    +1
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