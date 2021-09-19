19 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ, в котором играли «Ворскла» и «Минай». Начало встречи – в 17:00.
Матч в прямом эфире транслируется на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кане, 37 мин.
ГОЛ! 2:0. Лиховидько, 74 мин (автогол)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Чеснаков (Ворскла).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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