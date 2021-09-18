8-й тур
Ворскла
0 : 0
Минай
19.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Выполнят ли полтавчане «домашнюю норму» по забитым мячам?

  • 18.09.2021 11:56
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Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В воскресенье, 19 сентября, состоится матч 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Минай». Игра пройдет в полтаве на поле стадиона «ворскла», начало – в 17:00.

Ворскла

Полтавчане в семи поединках чемпионата Украины набрали 12 очков и находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Подопечные Юрия Максимова потерпели только одно поражение. И случилось это в шестом туре, когда полтавчане на выезде минимально уступили «Заре». После этого была домашняя боевая ничья с «Десной» (2:2).

Следует отметить, что «Ворскла» довольно много забивает – 12 голов. Больше мячей на данный момент отправили в ворота соперников только лидеры, «Динамо» и «Шахтер». При этом дома полтавчане держат планку в минимум два гола: именно по столько мячей пропустили в Полтаве «Днепр-1», «Рух», «Металлист-1925» и «Десна». А «Львову» отгрузили и вовсе 4 штуки.

Минай

Закарпатская команда в прошлом сезоне чудом избежала вылета из Премьер-лиги. Хотя и заняла последнее место, одержав только 4 победы в 26 турах и забив меньше всех остальных участников чемпионата – 16 мячей. В этом сезоне дела у команды Василия Кобина идут чуть получше. 6 очков в шести играх позволили ей держаться на 11 строчке турнирной таблицы. Минимально уступив в гостях «Вересу» в матче 5 тура, «Минай» добыл две домашних ничьих – с «Шахтером» (1:1) и «Черноморцем» (2:2)

Правда, «Минай» по-прежнему забивает мало. 5 раз отличились закарпатцы, но только однажды это произошло в гостях. Связано это с низкой точностью форвардов. Подопечные Кобина попадают в створ в среднем 2,33 раза за матч, что, согласитесь, крайне низкий показатель…

Статистика команд

Между собой соперники в официальных матчах встречались только дважды. В прошлом сезоне в Полтаве была зафиксирована ничья (1:1), а в Ужгороде сильнее оказались гости – 2:1. Причем эту победу «Ворскла» одержала в заключительном туре чемпионата, что позволило ей завоевать право выступить в Лиге конференций. Справедливости ради отметим, что для «Миная» та игра ничего не решала, но именно хозяева открыли счет и заставили соперника попотеть.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают явное преимущество полтавской команде. А мы рискнем предположить, что «Ворскла» выполнит свою домашнюю норму по забитым мячам. А вот гостям вряд ли удастся навязать свою игру, да и вообще придется потрудиться, чтобы хотя бы забить гол.

Ориентировочные составы:
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Бондаренко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Степанюк, Пешич.
«Минай»: Кучер, Синегуб, Лиховидько, Векляк, Гончар, Хахлёв, Байдал, Горин, Петрусенко, Кулиев, Вишневский.

19 сентября, воскресенье

«Ворскла» – «Минай»
Полтава. Стадион «Ворскла». 17:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
ВОРСКЛА - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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