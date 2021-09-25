МАКСИМОВ: «Ключевой момент – 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 9-го тура УПЛ:

«Ключевой момент? 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил – сыграл как вратарь, помог команде. И мы лучше начали играть, уверенность появилась. Потом забили гол и продолжали. Больше оборонялись, но и на контратаках играли.

Травма Чеснакова? Когда выпадает основной футболист, капитан, тяжело перестроиться. Мы выпустили Челядина, хотя он не защитник, а опорный полузащитник. Он сыграл удачно – молодец. На правый фланг переместили Яворского. Сыграли на ноль, значит, все правильно сделали. Здоровье Чеснакова? Он забил бедро. Он – боец, думаю, восстановится до следующей игры.

Возвращение Тилля? Это стержень и мозг команды, который может отдать и придержать мяч. Довольны, когда такой футболист есть в команде, всегда приятно работать с ним.

Почему во втором тайме «Колос» создал больше проблем? Мы первый тайм проводим здорово, нас не хватает на последние 15–20 минут матча. Где-то идет мандраж, на удержание счета, и иногда пропускаем голы. Может, не хватает опыта и мастерства. А так всем доволен, ребята играют и стараются».

Незабитый пенальти. Чурко (Колос), 29 мин.

ГОЛ! 0:1. Оливье Тилль, 36 мин.